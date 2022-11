Black Friday 2022: tutti gli sconti da Zalando

Il Black Friday arriva anche da Zalando, il famoso portale virtuale dove acquistare vestiario. Come sempre, il 25 novembre si preannuncia l’occasione ghiotta per riempirsi l’armadio di casa: il vestito che si desidera; la felpa nuova; le scarpe dei sogni o una sciarpa nuova per ripararsi dal freddo. Allora andiamo a vedere un po’ cosa offrono le offerte, si preannuncia un “venerdì nero” all’insegna degli sconti e pazzeschi.

Il Black Friday di Zalando

Per cominciare, un maglione della ONLHAZEL LIFE a 8,19 euro, con il 70% sul prezzo di mercato (29,99 euro). Il prodotto è disponibile nei colori: beuge, cashmere blue e simply green. Per i neonati, un maglione unisex a 9,09 euro con il 70% di sconto (29,99 euro): disponibile solo col colore grigio e il disegno di un pinguino. Un maglione della Quarrie da uomo, a 12,99 euro con lo sconto del 50% (25,99 euro): disponibile nei colori navy/blue e black/brown/ecru.

Per i bambini, il set di Marvel Spiderman con sciarpa e berretto a 15,90 euro, ovvero con lo sconto dell’11% sull’ultimo prezzo fatto per il prodotto (17,90 euro). Per le donne, i pantaloni sportivi della Champion a 11,99 euro con il 70% di sconto (39,99 euro). Disponibili nei colori: dark blue, black e grey. Per i bambini, della Jack & Jones Junior il giubbotto bomber a 17,99 euro con il 70% di sconto (59,99 euro): disponibile nei colori navy blazer e trekking green.

Della Ellesse, la sciarpa Clari Scarf a 9,89 per le donne, con il 65% di sconto (27,99 euro): disponibile solo col colore nero e la scritta arcobaleno. Il kit makeup di GUESS Beauty, modello MINI LOOKBOOK EYE-PASTEL, a 11,24 euro col 20% di sconto (13,99 euro). Per i bambini, la felpa della Staccato a 5,99 euro col 70% di sconto (19,99 euro): disponibile purple o black. Per donna, della Pieces il cappellino modello PCNAYA a 11,89 euro con il 30% di sconto (16,99 euro): disponibile nel colore black e dijon. Forza, non perdetevi gli sconti di Zalando.