Black Friday da Trony, offerte fino al 30 novembre 2022: sfoglia il volantino

Black Friday Trony. Parte oggi il volantino della nota catena di elettronica contenente al suo interno numerosissime promozioni su un altrettanto vasta gamma di prodotti! In occasione del Black Friday, sono davvero diversificate e numerose le offerte che sarà possibile trovare all’interno del volantino, ma attenzione, non saranno infinite. La promozione è infatti valida da oggi e fino al prossimo 30 novembre. Di seguito alcuni dei prodotti in promozione.

Black Friday Trony: quanto dura la promozione?

Come anticipato, gli sconti e le offerte riguardano una vasta gamma di prodotti: si va dalle lavatrici ai frigoriferi, passando per lavastoviglie, smartphone e computer. La scelta è davvero ampia e consente di portarsi a casa tutto il meglio della tecnologia a prezzi davvero imbattibili. Ecco alcuni prodotti in promozione, ma attenzione, ricordatevi che c’è tempo per approfittare di offerte e sconti fino al prossimo 30 novembre.

I prodotti in sconto

Tra i computer segnaliamo il Lenovo Idea Pad 5 a 399 euro invece che a 649 euro come da listino, tra le lavatrici invece la Whirlpool FFB D95 BV IT a 369 euro invece che a 609 e tra gli smartphone l’Apple Iphone 13 a 799 euro invece che a 939 euro. Di seguito le foto di alcuni prodotti che rientrano nell’offerta pocanzi menzionata. La versione integrale del volantino è consultabile al seguente link: CLICCA QUI PER IL VOLANTINO