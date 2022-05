Bonus famiglia 1000€: si può dividere tra genitori

Bonus famiglia. Alla luce dei rincari energetici dell’ultimo periodo — sui quali molto ha influito e purtroppo, continuerà ad influire la delicata situazione internazionale — bonus elargiti dal governo per le famiglie rappresentano davvero, come si suol dire, una preziosa manna dal cielo.

Bonus famiglia da 1000 €: cos’è e come funziona

Il bonus da 1000€ messo a punto dal Governo ha l’obiettivo di ammortizzare le spese legate ai figli, che alle volte possono essere davvero molto onerose. In merito va sottolineato che gli unici a poter beneficiare di quest’agevolazione sono i nuclei familiari dove sono presenti figli tra i 5 e i 18 anni. Ma non solo. Per beneficiare della misura, la famiglia deve avere un ISEE entro i 36.000 euro.

Il bonus famiglia ha l’obiettivo di sostenere le spese legate all’educazione dei figli. Infatti, l’agevolazione permette di avere una detrazione IRPEF pari al 19% per tutte le spese inerenti l’educazione musicale dei figli. Alla luce di ciò, la misura, è conosciuta anche come bonus musica.

Come detto, possono essere detratte, fino ad un massimo di 1000€, tutte le spese legate all’educazione musicale. Il bonus è piuttosto ampio perché non è vincolato solamente alle spese del conservatorio ma può essere applicato anche alle scuole di musica, ai cori o ancora, alle bande.

Il bonus può essere diviso tra genitori

Tuttavia, è bene specificare che le spese che è possibile detrarre devono essere rigorosamente pagate con una modalità tracciabile. Infatti, solo in questo modo si potrà accedere alla detrazione IRPEF che può essere usufruita sia da un solo genitore sia suddivisa tra due genitori. A riguardo, importante il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che ha messo in evidenza l’assenza di vincoli rispetto alla fruizione della detrazione sia da parte del singolo genitore sia suddiviso tra entrambi i genitori.