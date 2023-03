Bonus mobili 2023: investi sulla qualità italiana con gli arredi firmati Castellani Shop

Non solo per via degli arredi di qualità italiana, acquistabili direttamente dal produttore a prezzi vantaggiosi. Vi sono ulteriori motivi per scegliere Castellani Shop (www.castellanishop.it), e-commerce espressione dell’azienda Castellani .it Srl. Grazie al bonus mobili 2023, il cliente può usufruire di una conveniente riduzione del 50%, che consente di rinnovare i propri spazi lavorativi, garantendo un aumento della produttività e un immediato rafforzamento della propria brand identity.

Il bonus mobili 2023 è una detrazione fiscale Irpef relativa all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici da destinare ad un edificio oggetto di ristrutturazione, per un valore massimo di 8.000 euro (che diventano 5.000 euro dal 2024). L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2024 e il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, carta di credito o debito. Approfittare di questa opportunità di risparmio è facile e conveniente.

Castellani Shop offre una vasta selezione di prodotti agevolabili, certificati dal Marchio Unico Nazionale (MUN). Tra questi, possiamo ricordare armadi, armadietti, librerie, cassettiere, scrivanie, tavoli, divani, poltrone, scaffale metallo, panche, vetrine, banchi, banconi e sedie per ufficio. Per avere maggiori informazioni, il cliente può contare sul preparato servizio di customer care, accessibile tramite chat online, numero di telefono, e-mail e WhatsApp Business, recente novità dell’e-commerce.

Ma l’azienda italiana non propone soltanto complementi d’arredo destinati ad imprese, industrie, magazzini e spazi commerciali. Mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi su misura, per soddisfare qualunque necessità professionale. Permette, infatti, di progettare i propri ambienti lavorativi grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico Interno e di comprare allestimenti completi per negozi.

Per conoscere le migliori opportunità di risparmio attualmente attive, basta visitare la sezione “Outlet” del portale. Cliccando su “Fuori Tutto”, invece, si possono trovare promozioni a tempo su centinaia di arredi italiani. Senza contare che l’acquisto diretto dal produttore assicura un netto risparmio sui costi di listino ufficiali.

Non sorprende, quindi, che l’azienda abbia raggiunto importanti traguardi nel corso di oltre cinquant’anni di attività. È stata inserita nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23” redatta da Corriere della Sera con Statista. Inoltre, è uno dei più prestigiosi e-commerce italiani per il 2022/2023 dall’Istituto Tedesco per la Qualità e la Finanza (ITQF).

Castellani Shop assicura sempre spedizioni gratuite per i propri clienti, indipendentemente dall’importo speso. Le consegne vengono effettuate da corrieri dedicati e gli articoli sono imballati con la massima cura e protezione. Concludono l’esperienza di acquisto online diverse modalità di pagamento sicure e trasparenti, tra cui PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

