Bonus occhiali da visita e lenti a contatto 2022: come funziona, a chi spetta, quando arriva e come fare domanda

Ci sono ancora tanti dubbi e incertezze sul Bonus Occhiali 2022, l’incentivo che permette di acquistare appunto occhiali da vista, ma anche lenti a contatto. Da settimane si aspettano novità ufficiali sul bonus, conosciuto anche come Bonus Vista, ma al momento non è ancora certa la data di partenza dell’incentivo.

Bonus Occhiali 2022: tutte le info

Nonostante sia stato stanziato un fondo da 5 milioni di euro l’anno valido fino al 2023, già approvato nella Legge di Bilancio 2021, al momento tutto tace e i contributi non sono ancora arrivati. Ma, nell’attesa che arrivino comunicazioni ufficiali in merito, vediamo meglio di capire in cosa consiste questo incentivo.

Il bonus Occhiali consiste in un contributo da 50 euro, erogato una tantum. Questo incentivo può essere utilizzato solamente per l’acquisto di dispositivi medici, ovvero per occhiali da vista e/o lenti a contatto.

Il contributo è rivolto infatti a chi ha bisogno di correggere un difetto visivo o una patologia degli occhi. Non potranno quindi essere acquistati occhiali da sole o lenti a contatto colorate o a puro scopo estetico.

Per accedere al Bonus sono necessari solamente 2 requisiti:

il primo è aver acquistato occhiali da vista o lenti a contatto negli anni 2021, nel 2022 o nel 2023;

il secondo è avere un ISEE non superiore a 10.000 euro .