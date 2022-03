Bonus prima casa 2022, sospensione dei termini: cosa significa e cosa cambia

E’ stata decretata ufficialmente la nuova sospensione dei termini da rispettare per accedere alle agevolazioni del Bonus Prima Casa. all’acquisto della prima abitazione. Con l’approvazione in Senato del Decreto Milleproroghe del 28 febbraio 2022 sono stati fatti alcuni cambiamenti, come il prolungamento della sospensione dei termini. Ecco tutte le novità:

Bonus prima casa: nuova proroga dei termini

Nel decreto Milleproroghe è prevista una nuova sospensione dei termini per il Bonus Prima Casa. Si tratta di una sospensione fino al 31 marzo 2022. Si tratta della terza proroga per gli adempimenti relativi all’acquisto della prima abitazione di proprietà. La prima proroga, quella fino al 30 dicembre 2020, era stata prolungata dal decreto Milleproroghe dello scorso anno, con scadenza al 31 dicembre 2021. Ora siamo alla terza proroga in atto, che riprenderà dopo la sospensione dei termini fino al 31 marzo, dal 1 aprile 2022. La decisione è dovuta alle problematiche relative alla pandemia ancora in atto, che hanno causato rallentamenti e ritardi nella compravendita degli immobili.

Per quanto riguarda la nuova proroga della sospensione dei termini, si tratta di prolungamenti con:

limite massimo di 18 mesi per trasferire la residenza dal Comune di origine al nuovo Comune in cui si trova la Prima Casa acquistata. I tempi si calcolano proprio dal momento di acquisto della nuova casa;

dal Comune di origine al nuovo Comune in cui si trova la Prima Casa acquistata. I tempi si calcolano proprio dal momento di acquisto della nuova casa; limite massimo di 12 mesi per vendere l’immobile posseduto nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto;

posseduto nello stesso Comune in cui si intende effettuare il nuovo acquisto; limite massimo di 12 mesi per il riacquisto della prima casa, in caso di vendita dell’immobile comprato nei cinque anni precedenti con il beneficio fiscale per l’abitazione principale.