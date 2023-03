Bonus senza deposito casino: i migliori del 2023

Nel 2023 è possibile trovare diversi casinò online che offrono la possibilità di iscriversi e ottenere un bonus senza deposito per iniziare a usufruire dei servizi di gioco presenti sulla piattaforma.

Bisogna svolgere una corretta valutazione dei casinò che offrono questi bonus, al fine di scegliere la piattaforma migliore alla quale iscriversi.

In questa guida, in collaborazione con Alessandro Termenini, condivideremo con voi una guida ai bonus senza deposito casino aggiornata al 2023.

Come funziona il bonus senza deposito: quali le caratteristiche principali

Un bonus senza deposito indica un omaggio che i casinò offrono agli iscritti per poter offrire la possibilità di provare i giochi che hanno nel loro palinsesto.

In questo caso il bonus si ottiene anche senza depositare nulla e viene offerto in due modalità principali: fun money o sottoforma di “giri gratis”.

Il bonus che prende il nome di “fun money” indica un accredito in denaro sul conto gioco. Il denaro accreditato non si può prelevare ma si può usare solo per giocare. Dopo aver raggiunto il requisito di scommesse richieste, le vincite che si ottengono possono essere prelevate.

Il bonus, che invece si chiama “free spin”, viene erogato sotto forma di giri gratis, che possono essere utilizzati in genere, solo in alcune categorie di gioco, come la roulette e le slot machine.

Infine, ci sono alcuni casinò in lista che presentano un mix dei due bonus senza deposito, quindi sia un accredito in denaro sia dei giri gratis.

Come valutare i migliori bonus senza deposito del 2023

Per scegliere i migliori casinò che offrono bonus senza deposito, si possono svolgere delle valutazioni dettagliate di fattori quali: tipologie di bonus, importo o spin offerti, condizioni nell’uso del bonus, requisiti della puntata e giochi nei quali si possono utilizzare.

Tipologia di bonus

La scelta del bonus è rilevante soprattutto a seconda delle tipologie di gioco che si preferiscono. Come visto, i principali bonus che si possono ottenere sono: in denaro (fun money) oppure in termini di giri gratuiti (free spin).

Nel primo caso, il bonus free money è indicato per coloro che vogliono giocare ai tavoli oltre che alle slot machine. Nel secondo caso, i bonus migliori sono quelli pensati più indicati per coloro che preferiscono giocare alle slot machine.

Per molti giocatori può fare molta differenza che un bonus senza deposito sia un bonus cash o un bonus free spin.

Bonus fun money e free spin: qual è l’offerta migliore?

In entrambi casi, sia quando si tratta di fun money sia di “giri gratis”, è importante valutare qual è l’importo o il numero di giri gratis che vengono offerti dal casinò.

Questo è un fattore molto importante per riuscire a scegliere quali sono i migliori casinò attivi in Italia ai quali iscriversi.

In alcuni casi, è possibile valutare anche i casinò che offrono un mix tra i due bonus, in questo caso si potrebbero avere maggiori vantaggi e anche la possibilità di iniziare a giocare a vari tavoli e diverse slot machine, senza un deposito in denaro.

Requisiti per utilizzare i bonus

Per usare i bonus senza deposito ci sono dei requisiti da rispettare. Questo è un altro elemento di valutazione molto importante, in quanto permette di verificare in modo attento a parità di bonus, qual è il più conveniente.

Il requisito di puntata o rollover può essere alto o basso. In media, i migliori bonus senza deposito sono quelli che danno l’opportunità di iniziare a puntare con un rollover basso o medio che va da 1x fino a 50x.

Quando il rollover inizia ad essere oltre i 50x, si parla di requisito di scommessa alto; quindi, il bonus ottenuto potrebbe risultare meno conveniente.

Giochi accessibili con il bonus

Quando si ottiene un bonus senza deposito bisogna verificare con attenzione anche quali sono i giochi accessibili con questo o meno.

Ad esempio, alcuni casinò permettono di utilizzare un bonus fun money solo per determinati giochi da tavolo. Mentre precludono l’accesso ad altri tavoli da gioco o slot, come quelli che permettono di vincere dei jackpot progressivi.

Lo stesso vale per i bonus free spin, questi in genere non si possono utilizzare per l’accesso ai giochi da tavolo, e si possono usare solo per alcune tipologie di slot machine.

In entrambi i casi, potrebbero essere esclusi anche tutti quei giochi che presentano dei jackpot molto alti.

Casino ADM

Infine, quando si valutano i bonus migliori bisogna sottolineare la necessità di scegliere solo le piattaforme che presentano il marchio ADM. Questo viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e garantisce che il casinò segue le regole e leggi italiane previste per il settore giochi. Quindi indica una piattaforma sicura e rispettosa della legislazione in vigore e degli atti regolamentari.

I 5 migliori casinò con bonus senza deposito nel 2023

Vediamo ora, quali sono i cinque migliori casinò che nel 2023 permettono ai nuovi iscritti di ottenere un bonus di benvenuto senza fare un deposito precedente.

1. Big Casinò

Big Casinò permette di ottenere un bonus senza deposito con un mix tra il fun money e il free spin. Infatti, prevede per i nuovi iscritti: 55 euro gratis e 200 giri gratis per giocare alle slot machine. Per ottenere il bonus è necessario essere dei nuovi iscritti, inviare i documenti d’identità e attendere 5 giorni lavorativi dalla registrazione.

1. Start Casinò

Star Casinò prevede per i nuovi iscritti la possibilità di ottenere 50 free spin da utilizzare con le slot machine, le roulette, i giochi in live e il blackjack. Per ricevere il bonus bisogna semplicemente inserire il nome del bonus Benvenuto50 Free Spin senza deposito. Se si effettua un deposito, invece, si ottengono 200 free spin.

2. William Hill

I nuovi utenti che si registrano a William Hill hanno la possibilità di ottenere fino a 200 free spin gratis al momento della convalida della registrazione e dei documenti inviati per accertare l’identità dell’iscritto.

3. 888Casino

Solo per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta a 888Casino possono accedere a un bonus fun money che prevede 20 euro da utilizzare nei giochi presenti sulla piattaforma, al momento della registrazione al sito.

4. Leo Vegas

Infine, al momento attivi tra i migliori bonus senza deposito dati dai casinò italiani online troviamo quello di Leo Vegas che prevede: 50 free spins senza deposito. In caso di primo deposito, invece, offre fino a 1000 euro di bonus di benvenuto e 200 free spin.

In conclusione, queste sono tra i più interessanti bonus dati anche senza un primo deposito dai casinò online nel 2023.