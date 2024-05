Bonus verde 2024: di cosa si tratta e a chi spetta l’agevolazione per giardini e terrazze

Con l’arrivo delle belle giornate sono tante le persone che riscoprono il loro ‘pollice verde’. Abbellire i giardini e le terrazze con fiori e piante, soprattutto in questo periodo dell’anno, con l’arrivo di giornate assolate che ci spingono a trascorrere più tempo all’aria aperta, è un desiderio di molti. E per quanti hanno in programma di dedicarsi al giardinaggio con la realizzazione di giardini pensili, coperture a verde di casa, o anche di box e garage c’è un piccolo aiuto: un bonus verde 2024.

Un’agevolazione per creare aree verdi

Si tratta di un’agevolazione che dà diritto a una detrazione dalle imposte del 36 per cento, per una spesa massima di 5mila euro. Grazie a questo aiuto i proprietari di aree verdi vengono invogliati a sistemare o anche a realizzare ex novo, pergolati, coperture e giardini pensili, o semplicemente ad allestire vasi da fiori sulle proprie terrazze, purchè si tratti di interventi permanenti e non di un lavoro di manutenzione ordinaria di strutture preesistenti.

Il proprietario deve anticipare le spese

Nel piano di realizzazione di piccoli ‘paradisi’ verdeggianti e possibilmente lussureggianti ad abbellire le aree verdi delle proprie case il proprietario sarà tenuto ad anticipare i soldi per la realizzazione dei lavori e solo, grazie alla dichiarazione dei redditi, con spese che risultino tracciabili, ottenere la restituzione come sconto sull’Irpef per una somma massima che ammonta a 1.800 euro. Una somma che verrà restituita al beneficiario in 10 quote annuali di eguale importo, 180 euro l’anno in dieci anni, sempre qualora si sia spesa la somma massima prevista.

Limitazioni imposte per accedere al beneficio

Tra le altre limitazioni imposte da questo bonus c’è il fatto che viene riconosciuto solo ed esclusivamente per immobili a uso abitativo e non per altro. Non è, infatti, previsto per uffici o per immobili di altra natura. In questo beneficio si nasconde la volontà di realizzare nuove aree verdi e anche di rivalutare giardini di interesse storico, che rientrano tra le opere che possono beneficiare di questo sostegno. Altro limite fondamentale del quale occorre tenere conto prima di cimentarsi in questa avventura è che deve trattarsidi interventi che necessitano della manodopera di personale esperto.