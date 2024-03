Bonus viaggi, fino a 300 euro per i nati in questi anni: chi può viaggiare gratis

Andare in giro per il mondo per vedere posti nuovi e conoscere nuove culture è il sogno di tanti. L’aspirazione, però, si spegne quando bisogna fare i conti con la ‘tasca’. L’impegno di spesa che viaggiare comporta non è cosa da poco e incide pesantemente sull’economia familiare. Ecco che partire alla volta di realtà sconosciute resta un sogno, troppo spesso, da lasciare riposto in un cassetto.

Ci sono anche altri fattori che contribuiscono a far svanire progetti di partenze: gli impegni di lavoro e le incombenze domestiche, ma sicuramente l’aspetto economico è quello che maggiormente incide sulla decisione di abbandonare l’idea di concedersi viaggi.

Previsto un bonus per chi vuole viaggiare

Sembra che il governo abbia voluto tenere in conto anche questo aspetto della vita, introducendo uno specifico provvedimento di legge che prevede un bonus per chi vuole viaggiare. Anche in questo caso, però, sono previste condizioni che comprendono solo una specifica categoria di persone. Non si tratta di un’iniziativa aperta a tutti.

Il beneficio che agevola coloro che vogliono scoprire posti nuovi è riservato solo ed esclusivamente agli over 65. Si tratta, pertanto, di un aiuto che viene rivolto ai pensionati che, terminato il loro impegno lavorativo, vogliono spendere parte del loro tempo in viaggio. Esistono, infatti, prezzi estremamente vantaggiosi per gli over 65 che abbiano deciso di concedersi una vacanza. Ma, nel dettaglio in cosa consiste?

Stanziati 5 milioni di euro per realizzare il progetto

Ebbene si tratta di un provvedimento governativo che stanzia 5 milioni di euro a favore degli anziani che vogliono viaggiare. Sono previsti vantaggiosi sconti per il pensionato che intende partire, con aiuti anche per eventuali giovani chiamati ad accompagnare l’anziano. Iniziativa alla quale aderiscono diverse strutture ricettive, in particolare parchi termali e tematici.

Le condizioni per aderire e sfruttare l’agevolazione

L’importante è che il richiedente abbia un’età superiore ai 65 anni e sia autosufficiente. Ma si tratta di una disposizione ancora non ben definita nel dettaglio. Un bonus che dovrebbe essere attivato nella prossima primavera che nasce come frutto dell’azione del ministe3ro del Turismo insieme ad altri Ministeri che stanno ultimando le procedure per definire questo beneficio a vantaggio dei pensionati italiani. Un’iniziativa pregevole che va a favorire gli esponenti della terza età, ma che va anche a incrementare il turismo. Non resta che aspettare per conoscere nel dettaglio i contenuti del provvedimento di Governo.