Broker CFD: boom di utenti per FP Markets

Cresce la popolarità di FP Markets fra gli utenti retail: la volatilità, che negli ultimi mesi ha interessato mercati finanziari, ha infatti stimolato l’operatività con i CFD, particolarmente indicati per l’implementazione di strategie di breve termine; e la ricca offerta di asset negoziabili attraverso il meccanismo di replica sintetica tipico di questi derivati, unita alle molteplici soluzioni di investimento presenti nella gamma dei servizi del broker australiano, ha innescato un vero e proprio boom di nuovi iscritti. FP Markets è un intermediario internazionale che mette a disposizione degli investitori la modalità di compravendita mediante Contratti per Differenza, l’acquisto diretto di asset in Direct Market Access e una multilateral trading facility Ecn per alcune tipologie di sottostanti.

Naturalmente la società, per supportare al meglio gli investitori nell’uso dei suddetti canali di accesso al mercato, rilascia contestualmente all’apertura di un real account differenti trading tool: la MetaTrader sia inversione 4 sia in versione 5 per la negoziazione di CFD e per l’operatività sulle coppie di valute con i conti raw, la piattaforma IRESS per gli acquisti in DMA e un TOL web based di MetaQuote per chi non necessita di potenti mezzi di analisi e dispositivi.

FP Markets: un ricco carnet di servizi a disposizione degli utenti

Sul circuito market maker FP Markets svolge il ruolo di controparte nelle operazioni di compravendita, mentre attraverso la MTF disponibile per il foreign exchange market dà la possibilità di visualizzare e sfruttare tutta la profondità del mercato. Se nel primo caso le commissioni di negoziazione sono sostituite da uno spread applicato tra i livelli bid e ask del sottostante, nel secondo caso il differenziale esposto è nullo, ma è richiesta una fee di trasporto ordine. I tempi di latenza per le transazioni sui conti raw sono estremamente ridotti, pertanto questo tipo di negoziazione è particolarmente indicata per il trading ad alta frequenza con importi di una certa consistenza per via delle commissioni previste sui round-turn.

Le modalità operative appena descritte ben si sposano con l’esecuzione di strategie di breve termine, in quanto possono contare sulle funzionalità di short selling e di leva finanziaria. Di contro per le immobilizzazioni di medio e lungo termine è preferibile l’impiego del canale DMA e della piattaforma IRESS, poiché l’acquisto di asset senza blocco del margine non genera commissioni di rollover per i trade che rimangono aperti overnight.

Oltre che sull’imponente apparato tecnologico, chi si rivolge ai servizi di FP Markets può contare su una realtà dalla comprovata solidità e affidabilità: il broker, infatti, è provvisto di varie licenze rilasciate dalle Autorità di Vigilanza di riferimento, per erogare servizi di intermediazione in differenti giurisdizioni. È possibile sottoscrivere un rapporto del broker attraverso una semplice procedura da remoto e il capitale richiesto per il primo deposito , che vale l’attivazione dell’account, è di 100 dollari.

La piattaforma demo di FP Markets

Ovviamente FP Markets offre la possibilità di mettere alla prova tutte le funzionalità delle varie piattaforme di trading, utilizzando un account demo gratuito; inoltre attraverso la sua infrastruttura tecnologica si possono testare alcuni servizi accessori molto interessanti. L’intermediario, come altri player operanti nel settore, presenta nella suo catalogo prodotti dispositivi per costruire strategie di investimento, replicando l’operatività di altri investitori.

Il trading tool professionale MetaTrader permette la compilazione e il caricamento di Expert Advisor in grado di gestire in automatico le operazioni di compravendita, generate da un algoritmo, oppure di ricevere segnali operativi provenienti da un provider esterno ed applicarli su un account di destinazione. Ma FP Markets mette a disposizione dei propri utenti anche una piattaforma di social trading in cui gli iscritti hanno la facoltà di osservare le strategie operative, poste in condivisione da altri investitori, e replicare nel portafoglio quelle più adatte alle proprie esigenze.