Buon Anno Nuovo 2023: frasi, immagini, GIF animate e video da inviare su WhatsApp

Buon Anno Nuovo 2023. Siete pronti a salutare il 2022 e ad accogliere il nuovo anno, con la speranza che sia migliore per tutti? Per dire ‘addio’ in modo divertente e simpatico abbiamo pensato di raccogliere le migliori frasi di Capodanno 2022 per augurare buone feste e felice anno nuovo a tutti i nostri amici, parenti e colleghi di lavoro.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori frasi di buon anno nuovo, mettendo insieme una serie di aforismi, frasi divertenti, citazioni famose ma anche immagini animate, video di auguri e GIF pronte per essere condivise su WhatsApp, su Facebook Messenger ma anche via SMS o Instagram. Ecco i migliori auguri di Capodanno 2023 da inviare a tutti i nostri contatti allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2023.

Le frasi divertenti per augurare buon anno nuovo

– Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

– Ti auguro un felice anno nuovo o uno buono di quelli usati! Buon 2023!

– Il 2023 sarà l’anno del tuo riscatto. Sono sicuro che sarà così, contatterò io personalmente dei rapitori.

– Che questo 2023 ti porti tante cose belle…e mi raccomando siamo amici: si fa tutto a metà!

– “Buon anno amica mia, e visto che ci siamo auguri in anticipo per la festa della befana!”

– Buon Anno! Spero che questo 2023 ti porti simpatia, bellezza, fama, successo…ah no, è solo un anno nuovo, mica un miracolo!

– Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni del prossimo anno e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

– Ti auguro di emozionarti, sorridere, gridare di gioia, di stupore, di ricevere mille abbracci e dare mille baci, di essere felice e di goderti appieno ogni momento!

Le frasi simpatiche per gli auguri

– Che il 2023 sia come il brindisi di mezzanotte: carico di luce, rumoroso di divertimento, vicino alle persone care, pieno di desideri e un po’ alcolico!

– Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

– Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon anno 2021

– Tanti auguri! Sono convinto che quest’anno riuscirai nei tuoi propositi…quelli del 2010!

– Che ogni giorno di questo 2023 sia per te un Capodanno, ci sia sempre un nuovo inizio, qualcosa da festeggiare e nuovi desideri da realizzare.

– Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!

– Quest’anno lascia la strada maestra e prendi tutti i sentieri possibili. Vai dove non sei mai stato, guarda dove non hai mai guardato, osserva il mondo da nuove prospettive. E sarà tutto molto più bello.

– Sono sicuro che il 2023 sarà l’anno del tuo riscatto! Ora cerco qualcuno per farti rapire…poi non dire che non sono un amico!

Le frasi da inviare ad amici e colleghi di lavoro

-Mai più sperata fu la normalità…quella di prima. Che immagino e spero migliore di come l’avevamo costruita. Auguri di cuore. Ne abbiamo bisogno tutti.

– Ti auguro di riuscire a realizzare nel 2023 tutti i tuoi obiettivi. Che poi però ora che ci penso sono gli stessi del 2022, che avevi tentato nel 2021, elencato nel 2020, annunciato nel 2019, dichiarato nel 2018, urlato nel 2017, scritto nel 2016, provato nel 2016 e niente, dai, allora vedrai che il 2022 sarà quello giusto!

– Ho depositato sul tuo c/c n. 2023 c/o la banca Felicità, 365 gg di fortuna, salute e amore. Divertiti nel prosciugare il conto. Buon anno! (Eh no, niente soldi! Qualcosa dovrai fare pure te, no?!)

– Tanti auguri per un 2023 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

– Oroscopo 2023. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro: gli astri ti sorridono. Sesso: gli astri stanno ancora ridendo!

Gli aforismi famosi

– Quanto dura un amore non corrisposto? Mesi, anni, anche lustri… Il bello di un anno non corrisposto è che dura solo un anno. (Fabrizio Caramagna)

– E così eccoci all’ultimo dell’anno… Un altro anno se ne è andato e cosa ho realizzato quest’anno che non abbia realizzato gli anni passati? Nulla! Che coerenza, eh? (Peanuts, Charles M. Schulz)

– Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. (Georg Lichtenberg)

– Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

– Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke).

Le immagini da inviare per augurare buon anno sui social

Dopo le frasi, quelle simpatiche, divertenti, e le citazioni d’autore, ecco una serie di immagini per augurare ad amici, parenti e colleghi di lavoro buon anno nuovo. E che sia un 2023 davvero speciale per tutti.