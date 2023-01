Buon Capodanno e Felice Anno Nuovo 2023 frasi, immagini e messaggi di auguri da inviare ad amici e colleghi su WhatsApp. Pochi minuti alla mezzanotte e il 2022 lascerà spazio al nuovo anno. Tempo di bilanci, riflessioni ma anche per godersi qualche ora in spensieratezza con i propri amici e i propri cari. Dopo il fatidico countdown sarà però tempo di scambiarsi gli auguri cercando di non essere troppo banali. Ecco allora qualche idea per inviare un messaggio ai propri cari o magari a qualche collega.

Frasi originali auguri buon anno 2023

Le difficoltà per trovare un pensiero originale sono infatti sempre tante. Il consiglio è sempre quello di prendere soltanto spunto dai suggerimenti trovati sul web e cercare di personalizzarli un po’, rendendoli così speciali per la persona che riceverà poi il messaggio. Queste alcune frasi da poter usare:

Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio (Simone de Beauvoir)

Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 265 giorni d’amore, 8760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia. Buon anno!

Felice 2023, che possa essere un anno ricco di soddisfazione per te e la tua famiglia

Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. (Buddha)

Questo è il momento giusto per lasciarti alle spalle ogni delusione dell’anno passato. Nuova pagina, nuove sfide, nuovi obiettivi. A patto che a me conservi un posto nel tuo cuore come sempre! Buon anno nuovo!

Anche se abbiamo perso delle persone importanti in questo 2022, esse saranno sempre presenti nei nostri cuori anche nel 2023, con tutto l’amore possibile. Buon Anno Nuovo!

“Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

Venditore: Speriamo” (Giacomo Leopardi) “Il Capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi” (Mark Twain, scrittore)

Mai più sperata fu la normalità…quella di prima. Che immagino e spero migliore di come l’avevamo costruita. Auguri di cuore. Ne abbiamo bisogno tutti.

Buon Capodanno e Felice Anno Nuovo 2023, immagini e messaggi di auguri da inviare su WhatsApp

Se invece preferisci qualcosa di spiritoso e divertente la scelta migliore è quella di inviare un’immagine o una GIF (immagine animata) direttamente su WhatsApp. Come fare? E’ semplice. Per scaricare le immagini di Capodanno 2023 basta tenere il dito premuto sull’immagine che desideriamo scaricare gratis, subito dopo comparirà un menu che permette di selezionare la voce “Salva”. In automatico l’immagine sarà salvata nel nostro smartphone. A quel punto sarà pronta per essere condivisa su Facebook o inviata in chat su WhatsApp. Usando un pc sarà sufficiente invece cliccare con il tasto destro del mouse sulla foto e scegliere dal menù a tendina “salva con nome”. Ecco allora una serie di immagini di Buon Capodanno e Felice Anno Nuovo 2023 da poter scaricare e condividere direttamente su WhatsApp. Ma fai presto! Mancano davvero pochi minuti alla mezzanotte!