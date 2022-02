Buon Carnevale 2022, frasi divertenti e immagini animate per gli auguri

Buon Carnevale 2022 a tutti! Sta per arrivare una delle feste più amate, soprattutto dai bambini, tra coriandoli, carri e travestimenti. Chi diventa per un giorno la principessa di una fiaba, chi un supereroe perché a Carnevale tutto è concesso. In quest’articolo, però, troverete una serie di frasi divertenti e immagini per augurare Buon carnevale 2022, con la speranza che sia un giorno all’insegna del divertimento, della leggerezza e della spensieratezza per quanto possibile.

Buon Carnevale, le frasi di auguri da inviare su WhatsApp

Buon Carnevale a tutti, grandi e piccini. Divertitevi, non pensate a nulla oggi!

Buon Carnevale a tutti, che sia dolce come le frappe e le castagnole!

Oggi siamo tutti dei bambini: buon Carnevale!

Viva, viva i burattini. Buon Carnevale!

Chi non ride mai non è una persona seria (Charlie Chaplin)

A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti. (Nicolai Evreinov)

Mi piacciono i coriandoli per terra a dimostrare che qualcuno si è divertito. Che la felicità per un attimo si è fermata in quel luogo. (Fabrizio Caramagna)

E sarebbe il carnevale più divertente vedere la faccia vera di tanta gente (Gianni Rodari)

A Carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale.

Io considero il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno può recitare la sua parte. Buon Carnevale a tutti (William Shakespeare)

Una maschera ci dice di più di una faccia (Oscar Wilde)

Immagini di Buon Carnevale