Buon Ferragosto 2023: frasi divertenti, immagini animate e video per WhatsApp, Instagram e Facebook

Finalmente ci siamo, il momento più atteso dell’estate sta per arrivare. Che siate già in ferie oppure in procinto di partire per qualche rilassante destinazione, il Ferragosto è sinonimo di allegria, compagnia, di suggestive e romantiche serate in spiaggia a suon di musica e molto altro ancora! Un momento di pura e rilassante convivialità all’insegna dello stare insieme più autentico circonda questa festa che mette d’accordo tutti, grandi e piccini.

Fin dalla sua nascita, il giorno di ferragosto è simbolo della spensieratezza, delle ferie estive, del mare e dello svago. Certamente la maggior parte di noi si troverà in spiaggia o in piscina e, comodamente sdraiato al sole, inizierà ad inviare decine di messaggi di auguri ad amici e parenti.

A proposito di messaggi di auguri, perché non stupire i propri parenti ed amici con delle frasi simpatiche e divertenti da inviare loro a Ferragosto? Per sorprendere e strappare un sorriso ai vostri cari, in questo articolo abbiamo raccolto per voi tutta una serie di frasi simpatiche, divertenti, nonché di immagini per il 15 agosto che lasceranno tutti a bocca aperta. Ora, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e scegliere quella che più fa al caso vostro. Il successo è garantito e le risate anche.

Le migliori frasi per augurare buon Ferragosto a parenti e amici

D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate (Tim Roth)

Anche per quest’estate abbiamo puntato sulla simpatia, quindi possiamo goderci i festeggiamenti di Ferragosto senza tanti rimorsi e puntare al fisico da fotomodelle il prossimo anno. Tanti auguri amica mia!

“Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora.” (Dal film “L’estate addosso”)

Un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.(Patricia Briggs)

Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà (Gianni Rodari)

Nella Roma deserta di un Ferragosto qualunque (Dal film Il sorpasso)

A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere (Stephen Littleword)

Cosa fai a Ferragosto? è la versione estiva del Cosa fai a Capodanno? Auguri!

E oggi, 50 sfumature di griglia.

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta.

Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati.

Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole ti e aspetto col digestivo in mano

Ferragosto, ti devo beccare ad ogni costo. Anche a costo di dormire sulla riva, sul lettino di telline a Terracina (Carl Brave e Noemi)

La mia sensazione più profonda è che il Ferragosto sia la festa del nulla e a questa convinzione io mi adeguo (Giorgio Manganelli)

Immagini di Buon Ferragosto 2023