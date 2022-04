Buon Sabato Santo, le frasi e immagini da inviare oggi 16 aprile 2022

La Pasqua si avvicina, il weekend ‘lungo’ per molti già è iniziato e oggi per i fedeli questo è il sabato santo, il secondo giorno liturgico del Triduo pasquale che precede la resurrezione di Gesù, che avverrà nella veglia pasquale. Noi de il Corriere della Città, abbiamo pensato di stilare una lista di frasi per augurare un buon sabato santo a tutti.

Il sabato santo e la discesa agli inferi: cos’è e cosa significa

Il sabato santo, come già anticipato, è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra Gesù nel mistero della sua discesa agli inferi. Secondo la Chiesa Cattolica questo è un sabato di silenzio, di raccoglimento, di meditazione per Gesù che giace nel sepolcro, in attesa della sua resurrezione. Il sabato santo, infatti, è un giorno ‘aliturgico’, cioè non si celebra la messa e la Chiesa considera degno di lode protrarre il digiuno ecclesiastico e l’astinenza dalle carni anche per tutta la giornata di oggi, seppur non sia un obbligo per i fedeli.

Frasi di auguri per il sabato santo

Ecco, di seguito, alcune frasi significative da inviare ad amici e parenti per augurare a tutti un buon sabato santo:

Buona Vigilia di Pasqua, con la speranza che porti amore e serenità!

Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Che sia ricco di pace e tranquillità!

Buon Sabato Santo! Ti auguro di trascorrerlo con le persone che ami!

Buongiorno e buona veglia di Pasqua a tutti. Felice sabato!

Gli auguri di Buona Pasqua da inviare il 17 aprile 2022

Ma vediamo anche qualche frase da inviare domenica 17 aprile per augurare a tutti una buona Pasqua.