Buona Befana 2023, le frasi più divertenti e per bambini da inviare il 6 gennaio

Anche quest’anno è arrivato il giorno dell’Epifania che, come tradizione vuole, tutte le Feste si porta via. Dopo aver festeggiato Natale e Capodanno è tempo ora di salutare anche la tradizionale vecchina che ogni anno regala dolci, caramelle e giocattoli (oltre che al temutissimo carbone) ai più piccoli. Per i più grandi invece significa cogliere un’ulteriore occasione per mandare qualche messaggio con gli auguri di una buona Befana 2023 (in questo caso) ad amici e parenti. Come accade ormai da qualche anno il canale ufficiale per inviare i messaggi in occasione dell’Epifania sarà WhatsApp: ecco allora una serie di proposte per comporre i vostri testi da inoltrare in chat.

Frasi Befana 2023 da inviare su WhatsApp ad amici e parenti

Partiamo da qualche consiglio sulle frasi per gli auguri delle Befana 2023. Prendete spunto dalle nostre proposte e metteteci un po’ del vostro in modo da ottenere messaggi sempre divertenti, originali e mai banali.

“Tu che sei nel cielo la più bella scia luminosa…quest’anno vuoi revisionarla la marmitta della tua vecchia scopa?!”

“È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!”

Amore mio ricordati che per ogni volta che cadrai, io ci sarò, per te… ma oggi con tutta sta merce che porti in giro, meglio scansarsi! Auguri Befana!”

“Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo!”

“Di Pasqua Epifania il vento se ne va via”

Frasi Epifania 2023 per i bambini, filastrocche e storielle brevi sulla Befana

Se invece volete rallegrare l’atmosfera con i vostri bambini, perché non leggere una bella storiella o una filastrocca sulla Befana? Anche queste idee ovviamente si possono adattare alle nostre esigenze ed essere usate a loro volta per i messaggi da inviare su Messenger, WhatsApp o Instagram.

Chi sarà? – Toglie addobbi agli alberelli, ai presepi i pastorelli, lascerà dietro una scia tutta di malinconia. Ma ai bambini più piccini donerà calze e dolcini. È, da sempre, la più anziana. Chi sarà? Ma è la…(di Teresa Zaccuri, scrittrice)

La Befana – Vien da lontano, per le vie nevose, lascia giù, al cancello del giardino, il somarello, e tra le sue calzette una ne sceglie per ciascun bambino e gliela porta: e sal dritta e sicura per ogni stanza, sia pur chiusa e scura. In ogni stanza di bambini buoni entra pian piano, e il loro sonno spia: e ai piedi del lettino lascia i suoi doni (di Piero Calamandrei)

La Befana – La befana vien pianino cala giù per il camino, porta ai bimbi che son buoni tante chicche, tanti doni. Ma se buoni non sarete, nella calza troverete, come chicchi, come doni,

aglio, cenere e carboni (di M. Maltoni)

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!

La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col vestito alla romana: Viva viva la Befana!

Immagini Auguri Befana 2023 da inviare su WhatsApp

C’è invece preferisce inviare una bella immagine ai propri contatti dato che, come è risaputo, una foto spesso vale molto più di mille parole. Ecco allora una serie di immagini carine e divertenti per l’occasione.