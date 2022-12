Buona Festa dell’Immacolata 2022: frasi di auguri e immagini per l’8 dicembre

Buona Festa dell’Immacolata 2022! Con oggi, giovedì 8 dicembre, si dà il via alle feste natalizie, con la speranza che siano diverse rispetto a quelle degli ultimi anni, quando l’Italia intera (e non solo) era in pieno lockdown. Tra una restrizione e l’altra. Vediamo le migliori frasi di auguri per la Festa dell’Immacolata e le immagini da inviare ai nostri amici su WhatsApp: pensieri carini che ci faranno sentire ancora più vicini.

Festa dell’Immacolata, le migliori frasi e immagini da inviate l’8 dicembre su WhatsApp

Tutte le frasi di auguri per la Festa dell’Immacolata

Oggi la città si riempie di luci e colori; è un trionfo di bagliori, nell’aria c’è già il profumo di festa e la voglia di donare un sorriso, un abbraccio e un augurio di una buona festa dell’Immacolata;

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore (Papa Francesco)

Chi nutre nel cuore un amore festoso verso la Madonna ottiene in cambio una gioia serena (Edward Poppe)

Anche noi, come la Vergine immacolata, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato (Papa Francesco)

Apriamo i nostri cuori alla misericordia di Dio e Lui ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno e riempirà i nostri cuori con la pace perché Lui è la pace e la vostra speranza. Buona festa dell’Immacolata.

L’Immacolata mostra che occorre lasciar fare a Dio per essere veramente come lui ci vuole. E’ Lui che fa in noi tante meraviglie (San Josemaria Escriva)

Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime accendendo l’amore nei vostri cuori. Buona festa dell’Immacolata!

Ti auguro che questo periodo di festa possa donarti tanti momenti felici e indimenticabili. Buona Immacolata!

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

In questo giorno di festa lasciamoci coccolare tra le braccia della Mamma Maria. Buona Festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone care!

Le immagini da inviare l’8 dicembre