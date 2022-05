Gli impianti di riscaldamento sono degli elettrodomestici in grado di apportare dei reali benefici in casa perché essi possono cambiare le temperature in base al clima che c’è. Per esempio in estate i condizionatori consentono di avere un ottimo refrigerio. In inverno le caldaie sono le uniche strutture in grado di riscaldare gli ambienti.

Una casa dunque potrà essere ottimamente raffrescata o raffreddata, ma è importante che si presti attenzione alla qualità del prodotto, cioè a quale sia poi il modello che si possiede, l’età, l’usura e magari i programmi che essi posseggono. Infatti una caldaia, oggi giorno, deve rispettare le basse emissioni inquinanti. I condizionatori invece devono richiedere una bassa assorbenza elettrica.

i negozi di Caldaie e condizionatori sono coloro che fanno al vostro caso, ma solo se essi sono poi completi di servizio di assistenza acquisto e magari dove si possono richiedere dei servizi tecnici per sostituzioni, riparazioni o analisi dei rendimenti termici.

Compra con un’agevolazione, cosa?

Le agevolazioni sono degli “sconti” che vengono dati dal Governo quando si devono sostituire degli impianti di riscaldamento. Negli ultimi anni si è notato un forte interesse da parte degli utenti che, alla fine dei conti, hanno sostituito degli elettrodomestici molto vecchi, approfittando dell’agevolazione.

Praticamente hanno acquistato delle caldaie al 50% di prezzo di listino, poiché hanno avuto uno sconto immediato in fattura, oppure hanno preferito fare una detrazione del 65%, recuperando più della metà di quello che avevano speso.

Si tratta di un metodo che permette di sostituire sia le caldaie e i condizionatori che sono eccessivamente obsoleti, che dunque costano molto a livello di consumi e perfino per le manutenzioni. ora che si avvicina l’estate perché non pensate ad un nuovo condizionatore? I modelli attuali sono molto ecosostenibili, tanto che sono in grado di arrivare a farvi risparmiare oltre il 60% dei consumi sulle bollette. Infatti è per questo che si consigliano.

In poche parole recupererete, in pochissimi mesi, la spesa che avete sostenuto, c’è poi il vantaggio di avere un’agevolazione e poi si risparmiare sulle bollette elettriche. Quindi alla fine si va anche ad avere un guadagno perché non avrete spese di alcun genere.

Lo stesso discorso vale per le caldaie che sono elettrodomestici che sono indispensabili in inverno.

Esistono tantissime tipologie di caldaie, alcune sono semplici ed hanno un riscaldamento rapido degli ambienti, altre invece sono ibride.

Se avete intenzione di comprare solo ed esclusivamente una caldaia per riscaldare l’acqua presente nei termosifoni, allora potreste optare per la scelta dei modelli a condensazione o con dei recuperatori di calore esterno. Questi sono modelli innovativi che mirano a sfruttare delle energie rinnovabili che di solito vengono disperse.

Se invece avere uno scaldabagno e lo volete eliminare oppure possedete già una caldaia ibrida, sostituitela con modelli che possano darvi tutta la giusta quantità di acqua calda sanitaria di cui avete bisogno. Ovviamente i modelli sono molto, ma è importante che valutiate sia quali sono le classi energetiche che poi quali sono i costi di installazione che sono poi compresi all’interno di una richiesta di agevolazione.