Calendario Scolastico 2022/23: quando inizia la scuola, fine lezioni, ponti e vacanze. Le date ufficiali

Ultimi giorni di scuola per gli studenti, poi professori e allievi si godranno il meritato riposo e la pausa estiva. Tra compiti per tenere allenata la mente, tuffi al mare e vacanze tanto sognate durante l’anno. Eppure, c’è chi già sta pensando a settembre, a quando gli istituti riapriranno i battenti e a come sarà il prossimo calendario, tra ponti e festività. Cosa cambia da Regione a Regione? Quando suonerà per la prima volta la campanella a settembre?

Quando inizia la scuola a settembre 2022? Il calendario Regione per Regione

Ecco, di seguito, il calendario (non ancora completo) con l’inizio delle lezioni, Regione per Regione.

Bolzano: 5 settembre

Basilicata: 12 settembre

Friuli Venezia Giulia: 12 settembre

Trento: 12 settembre

Veneto: 12 settembre

Lombardia: 12 settembre

Campania: 13 settembre

Calabria: 14 settembre

Marche: 14 settembre

Puglia: 14 settembre

Molise: 14 settembre

Toscana: 15 settembre

Valle D’Aosta: 19 settembre

Quando saranno chiuse le scuole in tutta Italia per le festività

Come sempre, quando ci sono le festività nazionali le scuole saranno chiuse in tutta Italia. Ma riepiloghiamole:

1 novembre 2022: Tutti i Santi

8 dicembre 2022: Immacolata Concezione

25 dicembre 2022: Natale

26 dicembre 2022: Santo Stefano

1 gennaio 2023: Capodanno

6 gennaio 2023: Epifania

9 aprile 2023: Pasqua

10 aprile 2023: Lunedì dell’Angelo

25 aprile 2023: Festa della Liberazione

1 maggio 2023: Festa del Lavoro

2 giugno 2023: Festa nazionale della Repubblica.

Quali sono i ponti del calendario scolastico 2022/2023

Festività nazionali, giorni da cerchiare in rosso sul calendario, ma anche chiusure prolungate degli istituti scolastici. Tra vacanze di Natale, di Pasqua, quelle di Carnevale, che possono variare da Regione a Regione. Vediamo intanto cosa accadrà in alcuni territori (poi il calendario verrà aggiornato):

FRIULI VENEZIA GIULIA

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio

Altri ponti: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile (compresi)

BOLZANO

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre all’8 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio al 26 febbraio

Altri ponti: lunedì 31 ottobre, 9 dicembre e 29 maggio

LOMBARDIA

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Ultimo giorno di scuola sarà l’8 giugno.

TRENTINO

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio a martedì 21 febbraio

Altri ponti: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre.

PUGLIA

Vacanze di Natale da venerdì 23 dicembre all’8 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: 24 aprile, 3 giugno

VENETO

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre all’8 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile all’8 aprile

Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio

Altri ponti: 9 dicembre, 24 aprile e 3 giugno

MARCHE

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre all’8 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: mercoledì 2 novembre

TOSCANA

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

MOLISE

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: 2 novembre, 9 e 10 dicembre, 22 febbraio, 24 aprile e 3 giugno

VALLE D’AOSTA

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, da lunedì 24 aprile a martedì 25 aprile (compresi), 1 e 2 maggio

BASILICATA

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Vacanze di Carnevale da lunedì 20 febbraio al 21 febbraio

Altri ponti: 2 novembre

EMILIA ROMAGNA

Vacanze di Natale da sabato 24 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: 2 novembre

CALABRIA

Vacanze di Natale dal 23 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11

Altri ponti: lunedì 31 ottobre, 9 e 10 dicembre, 24 aprile e 3 giugno

(Articolo in aggiornamento)