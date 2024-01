Calze della Befana 2024, cosa mettere dentro oltre ai dolci: idee originali

I nostri consigli per riempire la calza della Befana nel 2024: ecco quali dolci potete utilizzare per questa festività.

Si avvicina la Befana 2024 e con essa l’occasione di regalare le caratteristiche calze, che ogni anno rendono felici piccini e adulti. Per le persone che le regalano, però, sorge sempre la domanda di come si debba riempire queste caratteristiche calzatura, che nella tradizione italiana contengono al loro interno dei bellissimi balocchi, preziosi regali e soprattutto tanti dolci di ogni varietà.

Come riempire la calza della Befana nel 2024

Se tanto di moda vanno le calze prefabbricate come nel caso della Kinder, il vero divertimento durante l’Epifania è quella di crearsela da soli per poi regalarla a chi meglio crediamo. Questo ci permette di regalare anzitutto un prodotto fatto con cura e amore, ma soprattutto un dono con un nostro tocco tutto personale che sicuramente sarà molto gradito a chi lo riceverà.

Cosa vorremmo trovare nella calza?

Con l’influenza della moda statunitense, potremmo riempire la calza di questo 2024 con dolci tipici della cultura statunitense. Eccetto il carbone di chiara tradizione italiana e per i “bimbi cattivi” sotto il periodo di Natale, potremmo sperimentare ai fornelli nuovi dolciumi fatti in casa, come nel caso dei lecca-lecca o i marshmellow. Dolci tipici di quella che definiremmo oggi come la Generazione Z.

Che altro possiamo metterci dentro?

A chi fa le calze della Befana non deve mancare la fantasia. In tal senso, si possono provare anche varietà di cioccolatini particolari, che in queste particolari occasioni sono sempre graditi da chi riceve il dono. Se siamo abili ai fornelli con i dolci, si può provare a sfornare piccoli cioccolatini fatti in casa, attrezzandoci con tutto il materiale necessario per crearli. In alternativa, si può provare anche un tronchetto di frutta secca, che stimolano il palato dei grandi appassionati di dolci. Per i teenager, graditi anche le cioccolate commerciali. In primis il Kit Kat, il Bounty, il Mars, oppure le barrette della Milka o Lindt.