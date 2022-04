Cancellato l’oroscopo di Paolo Fox: cosa è successo oggi nella trasmissione i Fatti Vostri

Quella di oggi, martedì 5 aprile, non è stata una diretta come tutte le altre. Infatti durante la trasmissione i ‘Fatti Vostri’ il canonico appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox non c’è stato. A tenere compagnia i telespettatori per circa un’oretta sono stati i padroni di casa Salvo Sottile, Anna Falchi, Emanuela Aureli e Umberto Broccoli.

Cosa è successo oggi nella diretta dei ‘Fatti Vostri’: cancellato l’oroscopo di Paolo Fox

Come detto in precedenza oggi durante la diretta dei i ‘Fatti Vostri’, il consueto appuntamento con le previsioni segno per segno di Paolo Fox non c’è stato. Tuttavia esso è stato anticipato sulle pagine del settimanale DiPiùTV, dov’è possibile leggerne un estratto.

Niente da temere anche per quel che riguarda la classifica della settimana con le previsioni segno per segno dal 4 al 10 aprile, resa nota durante la diretta del programma avvenuta ieri.

L’aneddotto tra Salvo Sottile e Paolo Fox

Nonostante l’appuntamento di oggi con il noto astrologo sia saltato, ieri un anneddoto divertente ha visto protagonisti Paolo Fox e Salvo Sottile. Nel momento di scoprire le previsioni per il segno dell’Acquario — segno di nascita del conduttore — Paolo Fox ha ironizzato facendo una battuta riferita agli ottimi ascolti ottenuti dalla trasmissione.

‘Il 10% di stelle’ ha detto l’astrologo, alludendo con questo al superamento del 10% di share ottenuto nei giorni scorsi. Risultato che ha spinto i dirigenti Rai ad allungare la messa in onda della trasmissione di una settimana. I ‘Fatti Vostri’ infatti non chiuderà i battenti a maggio bensì a giugno per poi riprendere a settembre dopo la pausa estiva.