Candeggina in lavatrice, cosa succede ai panni se lo fai? Non te l’aspetti proprio

L’uso della candeggina in lavatrice potrebbe regalare degli ottimi risultati, variabili a seconda del tessuto dei capi, del loro colore ma anche della quantità di prodotto utilizzato.

Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere ai tuoi indumenti se utilizzi la candeggina in lavatrice.

Candeggina in lavatrice: cosa succede ai tuoi capi se la usi

Nel momento in cui compaiono macchie persistenti sui nostri capi bianchi, l’opzione più efficace è quella di eseguire un prelavaggio a mano. Anche se ad oggi sono pochi coloro che lo fanno, principalmente perché non si ha il tempo e/o la voglia.

Gli elettrodomestici hanno semplificato notevolmente la nostra vita, infatti al giorno d’oggi è difficile rinunciarvi. Nonostante questo però ci sono determinate operazioni, come l’aggiunta di candeggina all’interno della lavatrice, che richiedono una certa attenzione. È necessario adottare un giusto metodo per evitare di recare danni ai capi d’abbigliamento.

L’utilizzo della candeggina in lavatrice solitamente è destinato a capi bianchi. Oltre ad eliminare le macchie, la candeggina è in grado anche di eliminare patine che solitamente si formano con il passare del tempo, riducendo la brillantezza del colore.

Nonostante le eccellenti capacità di cui la candeggina gode, è molto importante utilizzarla in modo cauto e prestare attenzione alla quantità da utilizzare, evitando di esagerare. La candeggina resta un prodotto chimico nonché aggressivo, perciò può potenzialmente rappresentare un rischio per la salute.

Proprio per questo motivo è assolutamente sconsigliato utilizzare la candeggina in forma pura. Al contrario bisogna sempre miscelarla con l’acqua. Ancora più consigliato è: versarla direttamente all’interno della vaschetta del detersivo della lavatrice ma non più di 150-175 ml.

Pro e contro della candeggina

Prima di usare la candeggina, è consigliabile leggere le istruzioni sull’etichetta del capo e sulla confezione della candeggina stessa. Questo perché ci sono dei principali pro e contro dell’utilizzo della candeggina in lavatrice.

I risultati della candeggina all’interno della lavatrice si vedranno se i capi in questione sono autenticamente bianchi, senza decorazioni oppure sfumature. Nel momento in cui maneggi il capo immerso nella candeggina, fai molta attenzione. Soprattutto se indossi abiti colorati, poiché l’effetto della candeggina su di essi sarà irrimediabile. Ovvero, se anche soltanto una piccola goccia dovesse cadere sul tessuto colorato, purtroppo non ci sarà modo di rimediare al danno. Il segno sarà permanente.

La candeggina può essere utilizzata anche per pulire superfici domestiche. Però bisogna fare molta attenzione anche in questo: non mescolarla con altri prodotti detergenti, indipendentemente dalla loro natura.

Questo perché, come sopracitato, la tossicità della candeggina unita ad altre sostanze chimiche, può generare vapori particolarmente nocivi. Evita quindi anche il contatto diretto: basta indossare dei guanti per proteggere adeguatamente la pelle. Questo perché la candeggina, essendo appunto un prodotto chimico aggressivo, può causare irritazioni cutanee.

La candeggina è nota per il suo potere sbiancante, per questo è spesso utilizzata per rimuovere le macchie ostinate e per rendere i tessuti più luminosi. È però importante sapere che può causare l’indebolimento delle fibre del tessuto a lungo andare, rendendo i tuoi capi molto più fragili. Questo potrebbe portare ad un’usura prematura dei capi e alla formazione di strappi o buchi sui tuoi indumenti.