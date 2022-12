Capodanno 2023, i migliori messaggi di auguri per l’anno nuovo da mandare su WhatsApp e Facebook

Capodanno 2023, ecco i migliori messaggi per augurare un buon anno nuovo. A molti non sembrerà vero, ma il Natale è andato e il 2022 sta per giungere al capolinea. Ora, quindi, ci tocca dare il benvenuto al nuovo anno, al 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E sotto ogni punto di vista. Come sempre, infatti, siamo soliti fare un resoconto di quello che è stato, tra gioie e dolori. Ma siamo pronti a guardare avanti, a proiettarci verso il futuro. C’è chi, poi, in questi giorni sta cercando un messaggi di auguri carino per sorprendere amici, parenti, addirittura colleghi di lavoro. Ed è per questo che noi del Corriere della Città abbiamo pensato di riportare qui una serie di frasi e messaggi d’auguri da inviare ad amici e parenti. Per augurare a tutti un buon e felice 2023!

Le frasi più belle e divertenti per augurare buon anno

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon anno 2023

Tanti auguri! Sono convinto che quest’anno riuscirai nei tuoi propositi…quelli del 2010!

Che ogni giorno di questo 2023 sia per te un Capodanno, ci sia sempre un nuovo inizio, qualcosa da festeggiare e nuovi desideri da realizzare.

Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali

Ho depositato sul tuo c/c n. 2023 c/o la banca Felicità, 365 gg di fortuna, salute e amore. Divertiti nel prosciugare il conto. Buon anno! (Eh no, niente soldi! Qualcosa dovrai fare pure te, no?!)

Tanti auguri per un 2023 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

Oroscopo 2023. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro: gli astri ti sorridono. Sesso: gli astri stanno ancora ridendo!

-Mai più sperata fu la normalità…quella di prima. Che immagino e spero migliore di come l’avevamo costruita. Auguri di cuore. Ne abbiamo bisogno tutti.

Le frasi famose

Il mese di gennaio è quello in cui si fanno gli auguri ai propri amici. Gli altri mesi sono quelli in cui gli auguri non si realizzano. (Georg Lichtenberg)

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)

Quanto dura un amore non corrisposto? Mesi, anni, anche lustri… Il bello di un anno non corrisposto è che dura solo un anno. (Fabrizio Caramagna)

Le immagini da inviare

In questo articolo abbiamo caricato i migliori contenuti di fine anno, pronti per essere scaricati gratuitamente e inviati su tutte le principali piattaforme social. Per scaricare le immagini di Capodanno 2023 è sufficiente tenere il dito sull’immagine che desideriamo scaricare gratis, subito dopo comparirà un menu che permette di selezionare la voce “Salva”. In automatico l’immagine sarà salvata nel rullino fotografico del nostro smartphone, pronta per essere condivisa su Facebook o inviata in chat su WhatsApp.