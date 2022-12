Capodanno 2023, cosa fare a Roma: le feste, i concerti e tutti gli eventi in programma

Capodanno è certamente un momento importante. Segna un nuovo inizio, cronologico, emotivo, per molti sentimentale. Si chiude un qualcosa per lasciar spazio ad altro, come in genere succede nella vita. Una legge imprescindibile, quella del tempo, che ad ogni passo ci ricorda il suo continuo incalzare. Per questo bisogna festeggiarlo a dovere, con i parenti, gli amici, le persone più importanti, quelle che, insomma, si vorrebbero avere accanto all’inizio di un nuovo viaggio o di una nuova fase. E poi, le grandi e tante aspettative: l’anno nuovo è sempre un’ottima occasione per darsi una scrollata e cambiare qualcosa, modificare o stravolgere completamente. Se poi si è a Roma, allora tutto è più bello, perché le occasioni per passare in modo lieto questa fase di transizione verso il 2023 sono davvero tante e ghiotte. Vediamone insieme alcune tra le più esclusive.

Capodanno 2023 a Roma, torna il ‘concertone’ ai Fori Imperiali: chi sono gli ospiti

Capodanno 2023 a Roma: torna il Roma Parade

Dopo ben due anni di assenza, causa Covid, ecco ritornare nella Capitale uno degli eventi più apprezzati di sempre: la spettacolare sfilata musicale che per tre ore si esibirà nel centro vivido del Tridente Romano, con almeno un migliaio di musicisti e performer, tra band delle high school americane, gruppi folkloristici italiani e majorette che intaseranno tutte le strade del circondario. La programmazione è prevista per domenica 1 gennaio 2023 a partire dalle 15.30. Un gigantesco serpentone musicale che parte e ritorna da Piazza del Popolo, per passare attraverso via del Corso, Via Condotti, Piazza di Spagna e via del Babuino. Ultimo dettaglio: l’evento è gratuito.

Il musical spirituale “Forza Venite Gente”

Nella giornata di inizio anno, 1° gennaio 2023 (ore 18) si avrà l’opportunità di assistere ad un evento musical, un vero e proprio cult: “Forza Venite Gente”, un successo durato 40 anni e che ha superato i 2,5 milioni di spettatori. Per questo Capodanno viene riproposto al Teatro Orione. Prezzo 27,00 euro.

Abracadra la notte dei miracoli a Roma

Ancora eventi, ancora a teatro. In programma per il 1° gennaio 2023 al Teatro Ghione (17.45, da 25 euro) c’è un entusiasmante spettacolo, imperdibile, in compagnia dei migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo. Tra i tanti in scena Alain Simonov, campione russo di manipolazione, Mario Lopez, campione del mondo di magia, Gerald le Guilloux, e molti altri ancora.

We Run Rome

La We Run Rome è ormai tradizione nella Capitale. Parliamo della consueta corsa di inizio anno, questa volta in tre formati: 5K e 5K non competitiva e 10K competitiva. La gara si svolgerà tra le piazze e le vie più belle della città: Piazza di Spagna, via del Corso e Piazza Venezia. Il 31 dicembre dalle 14 (15 euro).

Il tuffo nel Tevere

Chiudiamo questa rassegna breve con un evento davvero sui generis. Infatti, oltre a tutto il resto, per la giornata del 1° gennaio alle 12, è previsto anche il “tuffo nel Tevere”, immancabile, è una tradizione che risale al lontano 1946. In quell’anno, infatti, l’italo-belga Rick De Sonay si gettò nel Tevere dall’altezza di 18 metri del Ponte Cavour: il suo obiettivo era festeggiare in modo ”particolare” il suo compleanno. Da quel giorno, Rick De Sonay ripeté il tuffo nel Tevere ogni anno e ciò gli valse il soprannome di “Mr. OK” – dopo il tuffo si girava verso la folla e faceva il rinomato gesto all’americana. Con gli anni, poi, alla fine degli anni ’80 il nuovo Mr. OK diventò Maurizio Palmulli, che continua a tuffarsi anche quest’anno, all’età di 70 anni!