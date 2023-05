Cappottini e impermeabili, utili per tenere al caldo i vostri animali domestici

Con l’arrivo della brutta stagione è importante proteggere il tuo cane dall’umidità e dalle basse temperature con un impermeabile o un cappottino che lo faccia stare asciutto e caldo. È chiaro che diventa importante capire quale possa essere il miglior modello in base alle proprie esigenze e preferenze: scoprili tutti sulle piattaforme online, alla ricerca del prodotto migliore anche e soprattutto dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

Impermeabili

In commercio ci sono numerosi cappottini impermeabili che riescono a garantire un’ottima protezione al vostro amico a quattro zampe quando si esce in passeggiata e il clima non è particolarmente favorevole. Molto interessanti i prodotti della Fashion Dog, che sono chiaramente realizzati in materiali resistenti, come il nylon, con la presenza spesso e volentieri di un’imbottitura che si può tranquillamente staccare nel caso in cui faccia troppo caldo.

In ogni caso, il suggerimento migliore da seguire è quello di optare per prodotti di qualità, che garantiscono di tenere asciutto l’animale quando si trova sotto la pioggia e al caldo durante la stagione invernale, quando le temperature si abbassano notevolmente. I cappottini impermeabili della Fashion Dog hanno una struttura versatile e pratica, con la chiusura sotto al collo grazie alla presenza di un piccolo velcro. Importante scegliere un cappottino che riesca ad adeguarsi alla perfezione sia al collare che alla pettorina. A cosa prestare attenzione, quindi? Alla presenza di un’apposita apertura per fare in modo che il guinzaglio sul collo possa passare tranquillamente.

Cappotti

Quando arriva la stagione invernale, è chiaro che il freddo diventa un problema anche per gli animali. Per questo motivo, il suggerimento migliore da seguire è quello di acquistare uno dei tanti cappottini che sono presenti in commercio e che servono proprio a tenere al caldo il vostro amico a quattro zampe.

I cappottini sono un’ottima soluzione sia per i cani che per i gatti, soprattutto quelli realizzati con un materiale come il pile, che riesce davvero a tenere al caldo il manto dell’animale. In fase di scelta della taglia, è importante mettere in evidenza come, se il vostro animale domestico, soprattutto il cane, abbia delle misure per cui siete in dubbio tra due taglie, il consiglio migliore da seguire è quello di prendere sempre la taglia più grande, in maniera tale che risulti più comoda.

Il maglioncino

Si tratta di un altro prodotto che torna certamente molto utile nel corso della stagione invernale. Tanti maglioncini per cani e gatti vengono realizzati per metà in lana merino e per metà in acrilico. Chiaramente la struttura presenta dei tagli per permettere il passaggio delle zampe anteriori, con un’apposita apertura anche per le zampe posteriori, mentre il gancio si annoda intorno alla coda e consente al maglioncino di restare ben fermo.

I maglioncini così realizzati sono la soluzione ideale da indossare al di sotto dell’impermeabile. È chiaro che si tratta di un capo molto utile solo ed esclusivamente per i cani più freddolosi, in modo particolare quelli più anziani. Se non avete la minima idea della taglia che si adatta meglio al vostro cane, ecco che conviene misurarlo partendo dalla base del collo fino alla parte iniziale della coda.

Il piumino impermeabile

Un altro prodotto che viene scelto molto di frequente è il cappottino piumino impermeabile. Si tratta di un’altra ottima ed efficace soluzione per mantenere asciutto e al caldo durante le stagioni autunno e inverno il vostro cane o gatto. Ovviamente sul mercato c’è la possibilità di trovare un ampio novero di modelli, che si differenziano soprattutto in base al colore e al materiale usato per la realizzazione.