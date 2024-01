Carlotta Mantovan e il dolore che non si supera: “Ora il mio cuore è solo per questa persona“

Ha conquistato il pubblico di Rai 1 con le sue esibizioni nel programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Carlotta Mantovan, vedova di uno dei conduttori più amati della televisione italiana, Fabrizio Frizzi, ha fatto conoscere aspetti del suo carattere che in pochi avevano avuto la possibilità di vedere. Coraggiosa, simpatica, entusiasta, la Mantovan è stata capace di mettersi in gioco e, soprattutto, di fare autoironia in circostante nelle quali chiunque altro avrebbe tentennato.

La ‘rinascita’ con Ballando con le Stelle

Un’esperienza che lei stessa ha definito, ai tanti media che l’hanno intervistata, ‘una rinascita’. La vedova di Frizzi, nonostante il suo dolore e dopo tanto tempo trascorso lontano dai riflettori, ha scelto di scendere in campo, misurarsi con il pubblico, ma soprattutto di divertisti e far divertire, abbandonando le campagne francesi nelle quali si era rifugiata insieme alla figlia Stella, dopo la morte del suo compagno di vita.

Un ritorno in tv che ha segnato anche un ritorno alla vita

Un ritorno non solo televisivo, ma un ritorno alla vita, probabilmente anche per mandare un messaggio, quello che nonostante il dolore si può tornare a vivere e a sorridere. Tutto, ovviamente portando con sé il profondo dolore per la perdita di Fabrizio Frizzi con il quale aveva deciso di mettere su famiglia. Una famiglia alla quale Carlotta resta ancorata fermamente, anche se ora lo può fare solo nel ricordo dei momenti belli trascorsi con suo marito. Un incontro di due vite che, lei stessa ha sottolineato: ‘Si appartenevano’. Un amore coronato non solo attraverso il matrimonio, ma dalla nascita di Stella.

Oggi Carlotta vive per la sua piccola Stella

Ed è per Stella che oggi Carlotta compie sue scelte. La sua priorità è la sua bambina. Quella bimba che tanto del papà racchiude: gentilezza, dolcezza, garbo. Tutte caratteristiche che, nel tempo, i telespettatori hanno riconosciuto a Frizzi. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle nel parlare della sua piccola sottolinea: ‘Stella è il meglio di noi due’.

Un grande amore

Una grande ‘eredità’ quella che Fabrizio ha lasciato alla sua Carlotta: la piccola Stella. Un grande amore, quello che l’ex modella nutre per la sua bambina che oggi rappresenta il fulcro del suo mondo ed è su di lei che concentra la sua attenzione. Anche se ha dichiarato di non aver chiuso il suo cuore. E chissà che la vita non abbia in serbo per Carlotta Mantovan un’altra grande storia d’amore…