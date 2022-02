Carnevale a Roma e nel Lazio: cosa fare Domenica 27 febbraio

Carnevale a Roma e nel Lazio: scopriamo insieme alcuni degli eventi più belli di queste giornate. Il carnevale è una delle feste più amate da grandi e piccini e anche quest’anno sono stati organizzate tante bellissime attività per portare un po di serenità nella vita dei cittadini. Carri allegorici, maschere, coriandoli e molto altro ancora aspettano non solo i bambini, ma anche gli adulti che vogliono ritrovare un po’ di allegria.

Carnevale a Roma: appuntamenti

Gli incontri, nella capitale, si tengono solitamente a Piazza del Popolo, via del Corso, Piazza Navona, Piazza di Spagna nel centro storico, ma non mancano anche eventi nelle zone più decentrate e, ancora, fuori da Roma. La nostra redazione ha selezionato per voi alcuni degli appuntamenti più promettenti, scopriamoli insieme.

Il Pincio

Il Carnevale al Pincio è sicuramente un’occasione ottima tanto per grandi quanto per i più piccoli, per divertirsi insieme. Un pomeriggio all’insegna delle risate e dei giochi, con appuntamento a piazzale Flaminio oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022, dalle ore 14.00 alle 0e 17.00. Fuori i costumi e le maschere dall’armadio, saranno scattate foto di gruppo e poi una bella passeggiata. La partecipazione è gratuita.

Oasi Park Cinecittà

Immancabile l’appuntamento in via Tarquinio Collatino, zona Cinecittà, per il Carnevale per bambini all’Oasi Park. Oggi, domenica 27 febbraio 2022, saranno presenti Didy e Carlotta insieme ai Colombaioni e il piccolo circo: un’appuntamento che si prospetta davvero divertente! Inoltre ci sarà l’estrazione a premi curata da Argos Associazione Forze di Polizia per il reparto pediatrico Ospedale San Camillo. Nuovo appuntamente anche martedì 1 marzo 2022 con Dragoland: giochi e balli da parte dell’Animazione del luogo. Gli spettacoli partiranno alle 16.30, gli eventi sono gratuiti.

Fuori Roma: Castello di Santa Severa

Tra gli eventi fuori dalla capitale, da segnalare è senza dubbio l’appuntamento al Castello di Santa Severa: tantissime le attrazioni per i bimbi, oltre che laboratori, archeotrakking e degustazioni di vaio tipo. Per tutti i piccoli dai 6 ai 10 anni c’è una degustazione di dolci tipici oltre che la possibilità di fare foto in costume insieme a sagome di principi e principesse. Ecco il programma:

Ore 10.15-14.15: archeotrekking nel Castello di Santa Severa, Riserva naturale di Macchiatonda e Monumento naturale di Pyrgi (partenza davanti al Castello);

Ore 15.00: laboratorio per bimbi per imparare a fare una maschera (possibilità di potarla a casa);

Subito dopo: merenda al Medcafè

I costi previsti sono ingresso gratuito per i bimbi, mentre il percorso ludico-didattico costa 6 euro, la merenda 5 euro e il percorso di archeotrekking 6 euro per gli adulti, gratuito invece per i minorenni.