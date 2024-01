Carnevale, quando chiudono le scuole: vacanze regione per regione

Le vacanze da scuola sono da sempre un appuntamento atteso dai giovani studenti. Ogni ‘scusa’ è buona per evitare gli impegni scolastici, ma quando si tratta di Carnevale, c’è un motivo in più visto che si tratta di un’occasione di divertimento che consente ai giovani di prendere parte a sfilate in maschera, organizzare scherzi e assistere alle parate dei carri allegorici.

Quando inizieranno le vacanze di Carnevale?

La domanda che in tanti si stanno facendo in questi giorni è: quando inizieranno quest’anno le vacanze di Carnevale? Quanto dureranno? Andiamo a scoprire Regione per Regione cosa accadrà nelle scuole italiane, quando chiuderanno e quanti giorni di sospensione delle attività sono previsti.

Quali sono le festività previste

L’inizio del Carnevale quest’anno è previsto domenica 28 gennaio e terminerà il 17 febbraio. L’8 febbraio sarà il Giovedì grasso, l’11 febbraio la domenica di Carnevale, il 13 febbraio Martedì grasso. Ma a prescindere dalle scadenze previste da calendario, resta da verificare quali sono i giorni nei quali gli studenti non andranno a scuola, visto che non sono uguali per tutti, cambiano a seconda del territorio di appartenenza.

Qualcuno approfitterà per festeggiare anche San Valentino

Molte scuole, infatti, si fermeranno il giorno in cui si festeggia il Martedì grasso, ma altre approfitteranno per allungare fino al 14 febbraio che è anche la festa di San Valentino. Una festa degli innamorati all’insegna del gioco e del divertimento, quella di quest’anno, seppure coincide con il Mercoledì delle Ceneri. Quest’ultimo segna una data importante, precede infatti la prima domenica di quaresima, in questo giorno è previsto di astenersi dal mangiare carne, per proseguire poi tutti i venerdì di Quaresima fino ad arrivare a Pasquale. il cosiddetto carnem levare, da cui ha origine il nome della festività: Carnevale.

Rito Romano e rito Ambrosiano

Si tratta, comunque, di una ricorrenza particolare che, nello specifico, prevede due riti, quello romano e quello ambrosiano. Secondo il rito romano le feste terminano il 13 febbraio, con il Martedì grasso; mentre secondo quello ambrosiano finiscono il sabato successivo con l’inizio della Quaresima. Non resta che verificare quali sono i giorni, Regione per Regione, nei quali le scuole resteranno chiuse. Scopriamolo insieme…