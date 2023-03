Siete alla ricerca di un casinò italiano non-AAMS? Vi siete stancati del divertimento limitato dei casinò ADM? Dal momento che siete incappati in questo articolo, crediamo che sia così. La regolamentazione del mercato locale ha portato ordine nella scena dei casinò online italiani, ma non tutti i giocatori ne sono rimasti soddisfatti e si sono spostati verso i casinò senza AAMS. Il fatto che non sia più possibile ricevere bonus massicci o giocare a tutti i giochi più importanti dovrebbe essere un motivo sufficiente per prendere in considerazione i siti di gioco non AAMS. Per non parlare del fatto che offrono vantaggi come un’offerta di gioco diversificata, politiche KYC meno rigide e gioco in criptovalute.

Cosa significa AAMS?

Se vi state chiedendo cosa significhi AAMS, è l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Rappresenta l’autorità nazionale responsabile della regolamentazione del mercato del gioco d’azzardo in Italia, sia terrestre che online. A partire dal 2011, l’ente è stato rinominato Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM).

La regione ha praticato il gioco d’azzardo fin dall’epoca dell’Impero Romano, ma ufficialmente questo tipo di attività è sempre stato vietato. Il regolamento del 2006 è stato un passo importante per “ripulire il nome” del gioco d’azzardo, che era associato ad attività illegali e, naturalmente, alla mafia italiana.

Che cos’è un casinò non AAMS?

L’AAMS è, per l’Italia, la stessa della Gambling Commission per il Regno Unito: L’autorità di regolamentazione locale è responsabile del rilascio delle licenze locali e del monitoraggio di una serie di questioni relative al gioco d’azzardo. Ciò implica che linee guida specifiche limitano il gioco e l’attività finanziaria del giocatore all’interno di un casinò online.

Anche se il mercato italiano è regolamentato, i giocatori locali hanno comunque accesso ai servizi di gioco d’azzardo stranieri, che non sono inseriti nella lista nera. In effetti, alcuni appassionati di casinò preferiscono questi siti perché non sono soggetti alle restrizioni dell’AAMS. In parole povere, un casinò non AAMS è un sito di gioco d’azzardo che accetta giocatori italiani ma non è autorizzato dall’autorità nazionale italiana.

Perché iscriversi ai casinò con licenza non AAMS?

Ora, perché dovreste iscrivervi a un casinò di questo tipo? Perché non scegliere il buon vecchio sito di casinò con la licenza AAMS ben visibile nel footer? Vi spieghiamo subito quali sono gli elementi positivi di un casinò non AAMS.

Non è limitato dalle linee guida dell’ADM

Nei casinò stranieri, non è necessario impostare importi di deposito/puntata o autoescludersi per lunghi periodi. In Italia, l’autoesclusione funziona come nel Regno Unito. Vi siete autoesclusi in un determinato casinò? È così, non potete giocare per il periodo di tempo specificato in TUTTI i casinò autorizzati da ADM. Giocare in siti di casinò remoti non-AAMS vi eviterà questo problema.

Accetta giocatori stranieri

I casinò AAMS non sono per tutti: solo i giocatori che possono dimostrare di avere la residenza in Italia possono registrarsi. D’altra parte, i casinò che non hanno acquisito il certificato AAMS accolgono giocatori provenienti dalla maggior parte del mondo, compresa ovviamente l’Italia.

Varietà di fornitori

Proprio come i casinò, anche i fornitori di iGaming devono ottenere la licenza AAMS per entrare nel mercato italiano. Ciò significa che molti dei principali fornitori di software non possono offrire i loro contenuti di qualità ai giocatori italiani, limitando così la loro esperienza di gioco. È qualcosa che non accadrebbe nei casinò che non hanno acquisito il certificato locale. Pertanto, è possibile sperare in lobby di gioco con molti titoli di slot online non-AAMS.

Bonus più alti

In qualsiasi mercato supervisionato, i bonus non possono raggiungere livelli elevati per motivi di conformità e di budget. I casinò che richiedono una licenza AAMS devono pagare le tasse per ottenere e mantenere il certificato, oltre a una tassazione più elevata che sono tenuti a pagare. Di conseguenza, il loro budget per i bonus è significativamente inferiore.

Criptogenico

Le transazioni in criptovalute non sono consentite nei casinò online registrati in Italia. Pertanto, costringono i giocatori che preferiscono questo tipo di transazioni a utilizzare i metodi convenzionali. Non solo, ma escludono anche la preferenza di alcuni giocatori per il gioco d’azzardo anonimo e senza l’intervento di terzi, il che prolunga il processo di pagamento.

Quali sono gli svantaggi dei casinò online non-AAMS?

Abbiamo visto i vantaggi di interagire con i casinò online non AAMS, e ora è giunto il momento di visitare anche il lato oscuro della luna e di parlare dell’impatto negativo di questi casinò.

Siti discutibili o privi di licenza

Una realtà che dovete accettare è che alcuni portali di casinò raccomandano casinò truffa a prescindere. Dovete fare attenzione quando vi affidate a casinò autorizzati da autorità di gioco discutibili o non autorizzati affatto. Potreste trovarvi nella spiacevole situazione di perdere denaro o di dover rinunciare a una grossa vincita.

Nessun deposito e prelievo con Paypal o PostePay:

Purtroppo, per motivi di conformità, non esistono casinò PayPal non AAMS per gli italiani. Pertanto, questo metodo di pagamento non può essere utilizzato per le transazioni nei casinò al di fuori dell’Italia. Un altro metodo di pagamento popolare in Italia, PostePay, è difficile (anche se non impossibile) da trovare al di fuori dei casinò AAMS. I principali fornitori di carte di credito e di debito (VISA, Mastercard) sono comunque garantiti, così come i sistemi alternativi alle wallet PayPal, quali altri portafogli come Skrill, o addirittura le criptovalute.

Politica di risoluzione delle controversie

Giocare in casinò regolamentati o non regolamentati in modo discutibile comporta a volte il costo di doversi confrontare con team di gestione del casinò non disposti a risolvere i vostri problemi. Nel caso dei casinò indipendenti, molto probabilmente non avrete un interlocutore alternativo per la risoluzione delle controversie a cui rivolgervi se le cose vanno male.

Non sempre è supportata la lingua italiana

Nei casinò AAMS, potrete navigare sul sito e comunicare con l’assistenza clienti in italiano. Tuttavia, non è un servizio garantito nei casinò online non AAMS. Se siete fortunati, il sito di casinò straniero che avete scelto può supportare la lingua italiana, ma c’è una buona probabilità che non lo faccia. Sappiamo che molti italiani non sono a proprio agio con l’inglese, quindi questo potrebbe essere un fattore limitante per loro.

È legale giocare ai casinò online senza una licenza ADM?

Anche se l’Italia considera illegali i siti privi di licenza e, in alcuni casi, li inserisce nella lista nera, non risulta che i giocatori siano stati puniti per avervi giocato. Se qualcuno dovesse incorrere in sanzioni legali, sarebbe il casinò che ha avviato un’attività illegale senza informare le autorità competenti e non certo i giocatori. Infatti, non abbiamo mai sentito parlare di un giocatore italiano che abbia incontrato problemi legali per aver scelto di registrarsi e scommettere denaro su un operatore di gioco d’azzardo online remoto.

I casinò online senza licenza ADM non sono necessariamente disonesti o truffaldini. Al contrario, potrebbero essere accreditati da un ente di regolamentazione rispettabile come Malta o Gibilterra. Per quanto riguarda i casinò indipendenti senza licenza operativa, dovreste consultare i nostri elenchi e scegliere quelli giusti.