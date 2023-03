Changi Airport Singapore, eletto per la dodicesima volta come miglior aeroporto del Mondo. Battuto il nostro caro Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, per la dodicesima volta s’impone il Changi Airport Singapore come miglior aeroporto esistente. Dopotutto, basta farsi un giro all’interno per capirne il perché. Come mostrato in un video de La Repubblica, il Changi di Singapore si propone come un distretto aeroportuale d’élite, con servizi unici per la propria clientela.

Il Changi Airport Singapore

Avete mai preso un aereo attraversando una cascata e soprattutto una foresta? Bene, se lo volete provare, basta recarvi all’Aeroporto di Changi, quartiere di Singapore situato nella regione Tanah Merah. L’architettura della struttura è un fusion futuristica, che alterna lo sviluppo tecnologico implementato da questo Paese e allo stesso tempo ne richiama le origini. Ovvero quelle foreste che ne contraddistinguono il territorio e attirano migliaia di visitatori in cerca di avventura.

In tal senso, all’Aeroporto di Changi sono state riprodotte, in maniera fedelissima, le riproduzioni degli ambienti naturali singaporesi. All’entrata, una bellissima cascata di diverse decine di metri vi darà il benvenuto, proiettandovi in una stazione aeroportuale unica nel suo genere. Proseguendo il vostro percorso verso i Terminal di volo, sarà paradossalmente come attraversare una foresta ma con i percorsi aeroportuali: ai lati alberi del luogo, fruscii e fiori tipici delle ambientazioni asiatiche. Ma non solo.

Usciti dalla dimensione più culturale dell’aeroporto di Changi, si arriva ai servizi per i propri clienti. Sale di attesa in oro, dove chi attende il proprio aereo in classe “Vip” potrà degustare anche i distillati più rari del mondo. Il tutto, in una stazione aeroportuale che si mostra come l’avanguardia del transito aereo. Un treno vi porterà fin dentro la stazione, in ambientazioni forestali che meritano di essere viste almeno una volta nella propria vita. Prelibatezze per chi va ghiotto di turismo.