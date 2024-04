Che cosa piantare nell’orto ad aprile? Ecco la guida completa

La passione per il giardinaggio dà grandi soddisfazioni consentendo non solo la possibilità di concedersi momenti di relax a contatto con la natura, ma anche la gratificazione di vedere crescere arbusti o non di meno frutti e ortaggi da portare a tavola. E con l’arrivo delle belle giornate di aprile gli appassionati si chiedono cosa è possibile piantare.

Nonostante il tempo ancora variabile si inizia la piantumazione

La primavera è senza dubbio il momento nel quale si può iniziare a pensare di mettere a dimora diverso tipo di piante. Anche se bisogna anche tenere presente che le condizioni meteorologiche non sono ancora stabili e possono esserci cambiamenti del tempo anche repentini che mettono a rischio le eventuali coltivazioni.

Tanti gli ortaggi da piantare in questo periodo

A fronte del meteo che annuncia ancora possibili cambiamenti, è possibile piantare, preferibilmente ancora scegliendo un’area protetta: il basilico, i carciofi, i cavoli verza, i cavoli cappuccio, le indivie, i finocchi, le melanzane, i gustosi pomodori, i porri, le zucchine e anche alcune erbe aromatiche. Non si tratta, però, degli unici ortaggi tra i quali scegliere, perché il sole diventa sempre più presente e stabile, grazie a giornate che si allungano, e favorisce la messa a dimora di cipolline, peperoni, barbabietola, piselli, spinaci, cetrioli, porri, asparagi, sedano e prezzemolo.

L’ortoterapia dà notevoli benefici

È fondamentale sapere che l’ortoterapia dà una serie di benefici da non sottovalutare e viene intrapresa anche in strutture terapeutiche per impegnare gli ospiti in attività costruttive, spingendoli al dinamismo, alla responsabilità, all’assunzione di un impegno costante e continuo. Attività che di contro dà anche gratificazione, offrendo agli agricoltori la possibilità di godere dei suoi frutti. Per questo viene scelto come passatempo anche gli esponenti della terza età, i quali seppure a fronte di una certa stanchezza fisica, a causa del lavoro richiesto, comporta anche un calo dello stress favorendo il raggiungimento di un buon equilibrio fisico e non di meno mentale.

È solo l’avvio delle attività per gli appassionati

Ma aprile segna solo l’inizio del ‘lavoro’ per tutti coloro che si dilettano nella coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno, magari sfruttando un’area adiacente alla propria abitazione. Ma già da fine mese sarà possibile incrementare la semina di altre specie di vegetali e ortaggi: lattuga, fagioli, fagiolini, finocchi, verza e tanto altro ancora.