Che fine fanno gli oggetti smarriti in aeroporto a Fiumicino?

L’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino è il primo scalo italiano per numero di passeggeri e il secondo scalo merci del nostro Paese. Qui ogni giorno passano migliaia di viaggiatori, che siano soltanto di passaggio o diretti nella Capitale, di cui rappresenta il primo aeroporto per importanza.

Oltre alla storia, alla rilevanza logistica e chiaramente alla sua importanza strategica per la città di Roma, ci sono alcune curiosità che forse, prima o poi, un po’ tutti ci siamo chiesti. Della serie: quanti sono i viaggiatori che ogni anno transitano per l’aeroporto? Dove va a finire la merce sequestrata durante i controlli? E gli oggetti smarriti? Cerchiamo allora di rispondere a qualcuna di queste domande (per tutte le altre non perderti gli articoli nella nostra sezione dedicata).

L’aeroporto di Fiumicino: nel 2022 è stato il primo scalo italiano per numero di passeggeri

Partiamo da qualche numero. Nel 2022 presso l’aeroporto di Fiumicino sono passati, 29,3 milioni di passeggeri ponendolo come detto al vertice della graduatoria di tutti gli scali italiani. Per quanto riguarda l’estate appena terminata, l’aeroporto ha registrato un sensibile aumento dei viaggiatori rispetto allo scorso anno considerando la riapertura totale del traffico aereo dopo le restrizioni e le limitazioni dovute alla pandemia.

I dati. Soltanto ad agosto 2023 sono passati per l’aeroporto di Fiumicino oltre 4 milioni di passeggeri, con un +27% rispetto allo stesso mese del 2022. In aumento il traffico nazionale +11,9%, ma soprattutto quello internazionale, che ha subito un’impennata (+32%) rispetto allo scorso anno. Per avere un termine di paragone l’aeroporto di Ciampino ad agosto ha avuto 344mila passeggeri, in prevalenza quasi tutti dal traffico internazionale.

Ma non finisce qui. Da diversi anni consecutivi l’aeroporto è inoltre in cima alla classifica europea della qualità del servizio ed ha ottenuto anche le 5 stelle Skytrax per “l’eccellenza operativo e la qualità del servizio offerto ai passeggeri”. Decisivi ai fini del risultato gli obiettivi conseguiti in materia di sostenibilità e innovazione, nonché la resilienza mostrata nel complesso contesto internazionale della ripresa post-pandemia.

Le curiosità: dove finiscono gli oggetti smarriti

Veniamo ora a qualche curiosità legata all’aeroporto, come per ciò che riguarda la gestione degli oggetti smarriti. Dove vanno a finire infatti le valige oppure gli effetti personali smarriti da chi transita nell’aeroporto? Chiaramente, come non era difficile immaginare, esiste un ufficio apposito che gestisce la questione. E qui si può davvero trovare di tutto: smartphone, bagagli, souvenir, e poi portafogli, orologi, tablet, computer fino a vestiti e abbigliamento tipico da mare, montagna e così via.

Non solo però. Ecco infatti che tra le migliaia di articoli che finiscono persi in giro per lo scalo si trovano anche sex toys, carrozzine, sedie a rotelle e perfino un’urna funebre. Secondo una stima, sarebbero circa un centinaio gli oggetti lasciati per distrazione nella struttura al giorno; molti vengono richiesti indietro dai legittimi proprietari altri invece restano nei locali dell’ufficio oggetti smarriti in attesa. Già, ma se nessuno torna a reclamarli?

L’ultima asta nel marzo scorso

A questo proposito vale la pena ricordare che a marzo scorso si è tenuta una grande asta telematica propria per “smaltire” oggetti che stazionavano da tempo presso lo scalo di Fiumicino e che nessuno, evidentemente, rivoleva con sé. Tanto che è stato necessario venderli. Tra gli articoli finiti al miglior offerente c’è stato un po’ di tutto: oltre a quanto già citato sono stati battuti all’asta regali di nozze, una bombola d’ossigeno e anche set completi di valige comprati però a scatola chiusa (senza cioè conoscerne il contenuto che è stato sottoposto soltanto a verifiche per escludere la presenza di cibo deperibile e oggetti pericolosi).

Dove si trova l’ufficio oggetti smarriti a Fiumicino

L’ufficio si trova agli arrivi del Terminal 3 (T3) accanto al Deposito Bagagli, davanti al nastro numero 11. E’ aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Per quanto riguarda gli oggetti smarriti nell’area prima dei controlli di sicurezza o ai controlli di sicurezza stessi, è possibile contattare il numero +39 06 65955253 oppure scrivere una mail oggettirinvenuti@adrsecurity.it; se invece lo smarrimento è avvenuto dopo i controlli di sicurezza, occorre contattare il numero +39 0665953313 oppure scrivere a lostfoundadr@adr.it.