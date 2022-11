Che lavoro fa oggi l’ex Suor Cristina di The Voice? Dove vive, chi è il fidanzato

Suor Cristina, diventata famosa per la sua partecipazione, in abito talare a The Voice, non è più suora. Dopo la partecipazione al talent di Suor Cristina non si era più sentito parlare, anche se il successo ottenuto a The Voice nel 2014 aveva creato interesse intorno a questo personaggio che solo ieri, 20 novembre, è tornata in televisione.

Suor Cristina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua storia di vita, la decisione di abbandonare l’abito talare e di trasferirsi lontana dall’Italia. Suor Cristina, ormai solo Cristina Scuccia, che fa ora per vivere e dove vive?

Chi è Cristina Scucci

Cristina è nata a Vittoria il 19 agosto del 1988 e oggi ha 34 anni e ora conduce tutt’altra vita rispetto al 2014 quando si è fatta conoscere conquistando il palco di The Voice. Non ha un compagno, al momento ma non si preclude alcuna possibilità. “Sono pronta anche ad innamorarmi” ha infatti detto alla Toffanin. “Se poi arriva l’amore non posso fermarlo. Io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine. Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Quindi sono aperta alla vita e all’amore certamente. Anche perché ai sentimenti non si può certo mettere un freno. Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta…”.

Dove vive e cosa fa ora Cristina?

Cristina Scuccia ora vive in Spagna dove fa la cameriera. Una decisione presa consapevolmente così come quella di togliersi il velo e su questo punto la mamma, Lina, la ha supportata come d’altra parte ha fatto anche nella sua esperienza di The Voice e Ballando con Stelle. Purtroppo il papà Gino non c’è più, non c’era quando Cristina ha scelto di svestirsi dell’abito talare.

Instagram

Cristina è su Instagram, ma ancora come Suor Cristina con foto che risalgono a tempo addietro, visto che l’ex concorrente di The Voice non ha aggiornato il suo account.