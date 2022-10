Che rapporto hanno i giovani con le auto? 

Può esser interessante andare a vedere qual è il rapporto che i giovani e giovanissimi hanno con le automobili per capire dove sta andando il mercato. È bene iniziare subito dicendo che la forte coscienza ambientale porta molti neo diciottenni a fare a meno dell’automobile, preferendo altre forme di mobilità sostenibile. Detto ciò, non sempre è però possibile rinunciare all’automobile che resta la modalità numero uno per spostarsi nel tempo libero e soprattutto per recarsi al lavoro. Vediamo allora quali sono le principali tendenze e trend che si evidenziano nel momento in un cui un giovanissimo è alla ricerca di un’automobile per le loro esigenze.

Non solo acquisto

Per iniziare a capire quali sono i trend nella ricerca di un’automobile tra i giovani è fondamentale ricordare che non c’è solo la soluzione dell’acquisto. Al giorno d’oggi è evidente che acquistare un’automobile e diventare proprietario mette davanti a dei costi fissi molto alti che un giovane con un lavoro precario difficilmente può sostenere. Tra bollo auto, copertura assicurativa e revisione avere un’automobile mette spesso in crisi il conto in banca. Per tale motivo, se proprio diventa necessario avere un veicolo, tanti giovani considerano soluzioni alternative come il noleggio a privatiche mette a disposizione l’automobile preferita anche a lungo termine.

Oltre all’acquisto c’è anche il noleggio con la app. Nelle grandi città soprattutto esiste la possibilità di utilizzare un veicolo a richiesta con la soluzione di Eni Enjoy, una sorta di carsharing dedicato a chiunque ne abbia bisogno scaricando la app sullo smartphone. L’automobile oggi non è più uno status symbol per la gen Z che, ove possibile, ne fa addirittura a meno.

L’importanza dell’elettrico

Se i giovani e giovanissimi cercano un’auto, deve per forza essere elettrica, ibrida al massimo. È evidente che sono le nuove generazioni quelle che stanno avendo un ruolo fondamentale nelle scelte più consapevoli e sostenibili, puntando su stili di vita green. Questa maggiore sensibilità si riscopre anche nel momento in cui devono prendere un’automobile che deve avere un’alimentazione elettrica senza quindi utilizzare combustibili tradizionali come benzina, diesel ma anche gpl e metano che sono colpevoli delle alte emissioni inquinanti.

Ma non è finita qui perché l’inquinamento da contrastare è anche quello legato alla produzione dei carburanti che sono quindi destinati a scomparire più presto di quanto si possa pensare grazie proprio alle scelte dei più giovani sul mercato.

La ricerca sul web

Infine, un’altra tendenza che si evidenzia quando i giovani e giovanissimi cercano un’automobile è la ricerca online. Rispetto alle generazioni precedenti, quella nuova raramente va a fare il giro delle concessionarie fino a trovare l’automobile adatta ma piuttosto cerca prima online sulla rete.

Nella ricerca dell’automobile migliore, nuova o usata che sia, la ricerca online svolge quindi un ruolo determinante. Si utilizzano siti specializzati aggregatori tanto quanto portali delle concessionarie per trovare la soluzione ideale che risponda alle esigenze e allo stile di vita. Il web serve anche per cercare recensioni e vagliare le opinioni degli altri utenti.