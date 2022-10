Chef Nusret apre un ristorante a Milano: menù e prezzi di Salt Bae

Chef Nusret aprirà un ristorante a Milano. Diventato famoso in tutto il mondo per il suo modo insolito di saltare la carne, lo chef è pronto a sbarcare in Italia. Dopo l’annuncio effettuato da Nusret stesso, la notizia della nuova apertura è diventata di dominio pubblico.

Chef Nusret aprirà un ristorante in Italia nel 2023

A comunicare il suo arrivo nella Penisola è stato proprio Chef Nusret che rispetto alle tempistiche della nuova apertura è stato chiaro e conciso, indicando come data ‘l’anno prossimo’, ovvero il 2023. Se il capoluogo meneghino è la città prescelta, quale sia invece il quartiere di Milano dove verrà ubicato il locale non è dato sapere. Ma una cosa è certa, i prezzi del menù — come quelli degli altri suoi ristoranti — saranno piuttosto alti.

Il menù

Il nuovo ristorante sarà inaugurato a Milano nel 2023. Come detto il quartiere del capoluogo meneghino che ospiterà l’ambito chef è ancora top secret così come il menù pensato per accogliere gli avventori.

Tuttavia, dando un’occhiata ai piatti proposti all’estero si nota che il piatto maggiormente esclusivo è la Golden Giant Tomahawk, una maxi bistecca che in Inghilterra viene venduta a 1.450 sterline, ovvero a più di 1.650 euro. Anche se ci si volesse accontentare di un semplice hamburger i prezzi sarebbero piuttosto alti, la bellezza di circa 124 euro.

Alla base dei costi proposti oltre l’ottima qualità della carne anche e forse soprattutto, la performance che ha reso famoso lo chef in tutto il mondo: far saltare la carne facendo rimbalzare i granelli sul gomito prima che tocchino le bistecche!