Chi ha più carboidrati la pasta o le patate? La risposta non è scontata

La bella stagione non è poi così lontana e, innescato il conto alla rovescia per tornare a indossare vestitini, pantaloncini e il costume da bagno, in molti si preparano all’appuntamento seguendo corsi sportivi e facendo ricorso a diete.

È luogo comune che la pasta faccia ingrassare. Ma i nutrizionisti, su questo punto, sono in fermo disaccordo, sottolineando invece che sono gli eccessi a far prendere peso. La pasta, insieme ad altri due alimenti che vengono considerati nemici del peso forma, le patate e il riso, sono, secondo gli esperti, cibi importanti per il nostro organismo che non andrebbero eliminati completamente. Sorge, però, un’altra domanda: cosa fa ingrassare di più pasta, riso o patate?

Patate, pasta e riso contengono tutti e tre carboidrati

La verità è che tutti e tre sono carboidrati e hanno, pertanto la capacità di fornire energia immediata. Di regola arrivano a produrre quasi il 60 per cento dell’energia che necessita a ciascun essere umano nell’arco della giornata. In questo quadro non dimentichiamo che si tratta di alimenti versatili, con i quali è possibile realizzare varie pietanze e, cosa di non meno conto, sono gustosi.

Quali dei tre sono più calorici

Partendo dal presupposto che nessuno dei tre, né pasta, né riso, né patate fanno ingrassare, ma neanche dimagrire. Se non vengono consumate porzioni contenute e se non si usano condimenti particolarmente calorici si tratta di alimenti che possono essere assunti come qualsiasi altro alimento. Unica considerazione può essere, ma da fare per qualsiasi pietanza si scelga nel proprio menù, valutare quale tipo di attività fisica si svolge, quante calorie si consumano nell’arco della giornata.

Insomma quando si opta per un alimento o per un altro, quando si decidere cosa mettere in tavola, bisogna fare tutta una serie di considerazioni, non basta soffermarsi sul fatto che si tratta di pasta, patate o riso, ma bisogna valutare: i condimenti, le quantità, gli altri cibi proposti e non di meno quante calorie consumiamo quotidianamente.

Ognuno dei tre alimenti ha caratteristiche differenti

Volendo, però, scendere nel dettaglio ciascuno dei tre ingredienti ha caratteristiche a sé. La pasta e il riso danno più energie, per quanto la prima contenga più proteine e il secondo più carboidrati. A differenza delle patate, invece, che contengono più acqua e quindi hanno meno calorie a parità di peso. Quest’ultima, proprio per questa caratteristica tende a dare prima e più facilmente il senso di sazietà. Ma per quanto riguarda l’apporto calorico di ciascuno occorre tenere a mente che la differenza tra pasta e riso è quasi inesistente, mentre come sottolineato a parità di peso le patate risultano meno caloriche. Importante sottolineare, però, che secondo i nutrizionisti, in una dieta equilibrata bisogna inserire tutti e tre gli alimenti.