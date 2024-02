Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi, a dire il vero, parliamo di qualcosa che ha a che fare con tutta Italia. Andiamo a vedere chi produce i biscotti a marchio Dolciando in vendita da Eurospin.

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia.

Un po’ di storia

Eurospin è il più grande discount italiano con oltre 1100 punti vendita in Italia e Slovenia. È una delle poche realtà economiche, nel settore distributivo, in continua espansione che mira a una rete di punti vendita sempre più capillare sul territorio. Nel 2013 il gruppo festeggia i 20 anni di attività e successi: è leader nel settore per numero di punti vendita, fatturato e numero clienti, e lavora quotidianamente per rafforzare il suo primato in Italia e diventare una delle realtà più significative in Europa, mantenendo costantemente prezzi bassi con prodotti di qualità.

Eurospin nasce nel 1993 da un gruppo di soci con una lunga esperienza nel settore della grande distribuzione. E’ la risposta italiana alla crescente necessità di risparmio dei consumatori. Ha saputo adattare il format discount alle esigenze di prodotti di qualità nel rispetto del gusto e della tradizione. La formula si è rivelata vincente, per questo Eurospin è diventata una insegna di riferimento non solo per i clienti, ma anche per chi cerca un progetto imprenditoriale di successo.

La storia di Eurospin

Negli anni, la rete dei punti vendita si è estesa a tutta Italia e alla vicina Slovenia, in quanto sempre più persone hanno scelto Eurospin e l’offerta si è arricchita allineandosi con le nuove esigenze e tendenze. La filosofia del gruppo non è cambiata: lavorare con il massimo impegno perché il marchio Eurospin sia sempre garanzia di risparmio e qualità.

La mission principale del Gruppo Eurospin è quella di soddisfare le esigenze dei suoi clienti, offrendo tutti i giorni dell’anno un assortimento mirato di prodotti di largo consumo di qualità e di sicura freschezza a prezzi convenienti. L’obiettivo è di soddisfare i clienti con cortesia e disponibilità diffondendo la fiducia nell’insegna e nei marchi di proprietà e salvaguardando la buona reputazione del Gruppo Eurospin.

I biscotti a marchio Dolciando

I Crumiri di Dolciando Eurospin provengono da casa Bistefani. La linea Dolciando di Eurospin ha tutto quello che serve per soddisfare qualsiasi esigenza con la sua ampia gamma di prodotti all’insegna della dolcezza. Che sia per cominciare la giornata col piede giusto, per concedersi un dessert o per divertirsi a impastare e sfornare, le proposte sono davvero tante.