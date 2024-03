Chi produce i latticini in vendita alla LIDL? Dalla mozzarella ai formaggi stagionati

Da tempo la Lidl è entrata nel lungo elenco dei supermercati preferiti dagli italiani. Rivendite nelle quali i consumatori riescono a trovare vari marchi dei prodotti più ricercati sul mercato a prezzi convenienti, trattandosi di una catena di negozi tedeschi che mette insieme le caratteristiche del discount a quelle del tradizionale supermercato.

A renderlo tanto noto sono anche le proposte settimanali che Lidl offre alla sua clientela. Promozioni a prezzi ribassati, volte sicuramente ad incentivare le vendite, ma capaci di rispondere alle più disparate richieste e non di meno a diffondere le tradizioni culinarie di realtà diverse da quella italiana.

Gli store Lidl vendono prodotti di marchi estremamente noti

Per quanto si tratti di store il cui marchio nasce in Germania, i prodotti messi in vendita da Lidl sono tutti di marchi estremamente noti ai consumatori italiani. Non si tratta, infatti, di alimenti strettamente tedeschi, in quanto la maggior parte sono prodotti proprio nel nostro Paese. Scopriamo la provenienza di alcuni dei più noti alimenti in vendita alla Lidl…

Formaggi e derivati da quali aziende provengono

In fondo basta andare in giro per i vari reparti di uno store a marchio Lidl per rendersi conto di quanto appena detto. I biscotti in vendita, così come le merendine sono, tra gli altri di: Balconi e Bauli; il riso, invece, è Curti e Scotti; mentre la pasta è Grandi Pastai italiani e Liguori e i latticini sono prodotti anche da grandi aziende italiane come la Parmalat e Latteria, così come i salumi che sono Aia e Beretta. Insomma sembra proprio che i prodotti italiani siano quelli preferiti da Lidl che anche tra stuzzichini, dolci e gelati predilige marchi famosi tricolore: Sammontana, Algida, Amica chips, Bauli.

Estremamente vasta la scelta di alimenti nei supermercati a marchio tedesco

Tutti coloro che finora hanno avuto qualche remora sull’eventualità di andare a fare acquisti nella nota catena di supermercati tedesco, è bene che sappiano che si tratta nella maggior parte dei casi di prodotti made in Italy. Per tanti consumatori questo elemento distintivo rende l’acquisto più sicuro, ritenendo di comprare alimenti di qualità, ma anche sapori noti dai quali, troppo spesso, è difficile discostarci. Certo è che trattandosi di grandi negozi nei quali l’offerta è davvero variegata, si possono trovare anche prodotti stranieri, ma questo non significa che in qualche modo venga penalizzata la bontà o anche la qualità.