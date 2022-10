Chi sarà il bomber della Serie A nella stagione 2022/2023?

Si sa nel calcio per vincere le partite è importante riuscire a segnare almeno un goal in più della squadra avversaria, motivo per cui il ruolo dell’attaccante è senza dubbio determinante.

Su vari siti di scommesse legali in Italia, come better lottomatica, esiste la possibilità di scegliere chi sarà il giocatore che a fine stagione avrà segnato più gol, aggiudicandosi così il titolo di capocannoniere.

Il podio 2021/2022

L’anno scorso la classifica cannonieri, nelle prime posizioni era la seguente: Ciro Immobile è stato il giocatore che ha segnato di più in Serie A, mettendo la palla alle spalle del portiere avversario 27 volte di cui 7 calciando un rigore dagli undici metri.

Al secondo posto l’attaccante serbo Dusan Vlahovic macchina da gol a Firenze con 17 reti segnate solamente nella prima metà di campionato alle quali vanno aggiunte le 7 segnate con la nuova maglia della Juventus dopo il mercato di Gennaio, somma che porta ad un totale di 24 gol totali in Serie A.

Sull’ultimo gradino del podio Lautaro Martinez a 21 reti. Il bomber dell’Inter nell’ultima stagione ha dimostrato di aver trovato un ottimo feeling con il gol, motivo per cui durante l’estate sono arrivate numerose offerte per scucire la maglia nerazzurra dalle spalle del toro, ma in accordo con il club milanese le offerte sono state tutte respinte al mittente.

Bomber a sorpresa per questo inizio di stagione

Questo sarà un campionato strano, non solo per la Serie A, ma per tutte le leghe europee dato che per la prima volta nella storia verrà stoppato per lasciar spazio al Mondiale che si terrà tra Novembre e Dicembre in Qatar.

Nelle prime partite ci sono state delle sorprese e si sono messi in evidenza giocatori come Arnautovic, Beto, Dia, Vlasic ed Henry, oltre a Koopmeiners che ha segnato una tripletta storica per lui e per l’Atalanta contro il Torino.

Alcuni bomber invece hanno trovato difficoltà a causa di infortuni come Lukaku che non è ancora riuscito ad aiutare i compagni, Osimhen che ha dovuto sopportare alcuni acciacchi fisici o Berardi che rimarrà fuori ancora per settimane.

Ciro Immobile e Dusan Vlahovic invece hanno iniziato la stagione tra alti e bassi, grandi prestazioni con gol e assist intervallate da partite giudicate dai vari esperti insufficienti.

La sorpresa più grande è senza dubbio il georgiano del Napoli dal nome abbastanza impronunciabile, Kvicha Kvaratskhelia, che arrivato da semisconosciuto in Italia si sta dimostrando un ottima intuizione di mercato riuscendo costantemente a mettere in difficoltà le difese avversarie. Se riuscirà a tenere questo ritmo, tra l’altro giocando in una posizione più esterna rispetto ai classici centravanti sempre in area di rigore, anche il nuovo idolo napoletano potrebbe aspirare a vincere il titolo di capocannoniere, da festeggiare chissà magari insieme a qualcosa di più importante come lo Scudetto.

Nel Milan, nonostante non sia più giovanissimo, Giroud si sta dimostrando un giocatore determinante nel nostro campionato, con giocate decisive come la rete messa a segno, e non è la prima volta, nel derby di Milano.

La Roma invece è uscita rafforzata dal mercato estivo con Mourinho che può contare su un attacco di tutto rispetto: Tammy Abraham deve diventare secondo l’allenatore portoghese più decisivo sotto porta in modo da aumentare il proprio bottino di reti ( l’anno scorso 17 alla prima esperienza in Serie A) record che potrebbe superare grazie agli assist di Paolo Dybala o alla pressione psicologica di Belotti, giocatore che nel corso degli anni è sempre stato tra gli attaccanti protagonisti del campionato. Il bomber del Torino ha scelto di provare una nuova esperienza cambiando contesto, lasciando da parte gli obiettivi personali per mettersi ancora di più al servizio del nuovo club, accettando anche un ruolo da comprimario.

Senza dubbio è difficile azzardare chi vincerà il titolo di capocannoniere, ma tra vecchi protagonisti dello scorso anno e i nuovi giocatori arrivati in Italia, questa sfida all’ultimo gol sarà sicuramente divertente e ricca di colpi di scena.