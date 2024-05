Chiamata con numero sconosciuto? Come scoprire chi ti ha chiamato con l’anonimo

Succede spesso di ricevere telefonate da numeri sconosciuti e questo fatto non solo rappresenta una scocciatura, ma apre anche una serie di interrogativi che stuzzicano la curiosità: Di chi si tratterà? Cosa vorranno? Si aprono così una serie di domande alle quali sembra impossibile trovare una risposta. Ma la verità è che così non è. Non serve rispondere per sapere di chi si tratta. La possibilità di risalire all’identità di chi ha telefonato è possibile.

Come risalire all’identità di chi ha telefonato

Il numero cellulare che ha effettuato la chiamata è indizio sufficiente per dare un nome a colui che ha composto il nostro numero di telefono. Internet, ormai, fornisce quasi tutte le risposte ai nostri interrogativi. Di certo ci aiuta a scoprire a chi appartiene quel numero di telefono che ci ha chiamati. Un’indagine che si può effettuare basta che si abbia a disposizione della connessione e di un computer.

Esistono metodi semplici, ma non sempre efficaci

Prima di ricorrere al metodo che tra poco vedremo si può fare una ricerca sugli elenchi collaborativi, il primo tra tutti può essere rappresentato dalle ‘Pagine Gialle’. Il numero di telefono, generalmente, permette di risalire all’intestatario dell’utenza. È sufficiente inserire nella home page del sito il numero di telefono dal quale abbiamo ricevuto la telefonata e avviare la ricerca per ottenere, solitamente, il risultato che soddisfa la nostra curiosità.

Altri modi per sapere chi ha telefonato

C’è anche un altro metodo per effettuare questa ricerca e si tratta di ‘Tellows’. Anche in questo caso si digita il numero in questione e successivamente la lente di ingrandimento per ottenere il risultato sperato. Altro modo è servendosi di Sync.me che, dopo registrazione al sito, riesce a recuperare anche i numeri che gli utenti hanno inserito sui propri profili social.

Insomma che si tratti di chiamate commerciali, di chiamate professionali o anche solo del tipo o della tipa che avete incontrato in autobus, grazie a questi sistemi avrete la possibilità di conoscere velocemente a chi appartiene quel numero di telefono per scegliere in futuro di rispondere o, magari anche di richiamare.