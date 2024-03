Chiamata da un numero sconosciuto, come scoprire chi è: basta una mossa

Capita a tutti di ricevere telefonate anonime che ci lasciano interrogativi e anche estremamente perplessi, oltre ad interrompere, troppo spesso, la nostra routine quotidiana. Eppure le chiamate anonime sono una fastidiosa realtà, vuoi anche solo per il telemarketing che si fa sempre più pressante e asfissiante per le varie utenze: luce, gas, elettricità. Una scocciatura non da poco…

Dietro le telefonate anonime anche il rischio di truffe

Non si tratta, purtroppo, solo di una seccatura, a volte dietro queste telefonate anonime si nasconde la truffa e soprattutto le fasce deboli sono in pericolo di fronte a questa insistenza. Ma proprio perché senza nome queste chiamate ci colgono di sorpresa e può succedere che ci facciano cadere in errore, proprio perché inattese.

I dubbi sulla provenienza delle chiamate

Nonostante la maggior parte delle persone che restano ‘vittime’ di queste chiamate resta l’interrogativo della provenienza. Purtroppo in tanti credono che sia impossibile individuare colui che ha effettuato le telefonate. Ma non è così. Un modo per riuscire a risalire al chiamante si può…

Il modo per conoscere chi chi ha chiamati con ‘anonimo’ c’è

Intanto a correre in aiuto ci sono siti internet che mettono a disposizione degli utenti alcuni servizi gratuiti utili a individuare il numero di telefono dal quale abbiamo ricevuto la telefonata. Scopriamo di quali si tratta. Tra gli altri c’è Whooming, al quale è possibile rivolgerci gratuitamente o anche a pagamento se si ha necessità di avere risposte in tempi celeri. L’utente può deviare le telefonate sul sito database di Whooming che gli farà sapere da chi proviene la chiamata. Tutto questo dopo aver creato un account sul sito ufficiale del servizio in questione.

Il servizio che si può richiedere solo con la denuncia di stalking

Ci sono poi altri siti ai quali si può ricorrere: Tellows ad esempio, al quale sarà sufficiente inserire il numero per riuscire a vedere chi ci ha chiamati. C’è anche Override, in questo caso, però, si tratta di un servizio a pagamento, dal costo di 30 euro per due settimane, attivabile solo se si è formalizzata una denuncia per atti persecutori.

Questi metodi danno la possibilità di scoprire se l’utente si trova di fronte a telemarketing, a truffe o anche a un innamorato/a troppo timido per palesarsi. In ogni caso sapere di chi si tratta dà la possibilità al destinatario delle telefonate di decidere cosa fare in merito.