Chiara Ferragni, chi è il fratellino? Il web impazzisce: ‘Mai visto’

Gli scatti pubblicati da Chiara Ferragni durante le feste di Natale nelle quali l’influencer si fa immortalare insieme alle sorelle Valentina e Francesca e in cui ‘sputa’ anche un ragazzino è scoppiata la curiosità su chi sia quel bambino. Si tratta del fratellino delle sorelle Ferragni, già apparso in foto con le sue sorelle.

Chi è Lorenzo il fratello di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni

I genitori della Ferragni hanno avuto le tre sorelle, ma poi si sono separati e papà Marco ha iniziato una nuova relazione dalla quale è nato un bimbo: “Ferragni junior”. “È figlio di mio padre quindi in realtà è fratellastro, ma io lo considero mio fratello“, le parole di Chiara sul ragazzino che dovrebbe avere 13 anni e chiamarsi Lorenzo. E Lorenzo va particolarmente d’accordo con Leone, il figlio di 4 anni dei Ferragnez. Tra loro c’è un bel rapporto e una grande intese, trascorrono tanto tempo insieme nonostante la differenza d’età.

Molti follower dell’influencer ritengono che Lorenzo assomigli all’ultima delle tre sorelle: Francesca. Altri ritengono invece sia molto simile a Leone. Qualcuno ha detto: “Sembra Leone da grande”. Una famiglia allargata che trascorre insieme le festività. E della sua famiglia Valentina Ferragni ha pubblicato un post nel quale dichiara: “Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi”.

Valentina Ferragni: “Da qualche anno il Natale lo passiamo tutti insieme”

Una famiglia formata da papà Marco e mamma Marina, ora insieme ai loro nuovi partner. E sempre Valentina dichiara: “I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo. Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare”.