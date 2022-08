Chirurgo estetico

Perché utilizzare la chirurgia estetica? La verità è che il corpo ha tanti piccoli inestetismi che si vogliono eliminare e con il passare del tempo si ha a che fare con una serie di problematiche che peggiorano i difetti del volto. Il viso diventa scarno, il naso appuntito, gli occhi gonfi e piene di zampe di galline. Il seno diventa morbido e cadente.

Insomma si invecchia ed è per questo che si prova ad usare degli interventi per ridurre questi effetti che sono inevitabili.

Ricorrere alla chirurgia estetica

Vogliamo l’eterna giovinezza? In effetti siamo sempre attenti alla cura della nostra bellezza. Usiamo creme, attività fisica, massaggi, si è attenti a qualsiasi siano le novità del settore. Però oggi la medicina estetica offre tanto, sia a livello chirurgico che non interventi che non sono aggressivi, ma con ottimi risultati. Meglio però valutare quali sono gli effetti e quali sono le nuove tecniche attualmente a disposizione.

La Chirurgia estetica potrebbe far paura, ma essa è studiata direttamente per riuscire a garantire il massimo risultato con tecniche che oggi sono molto meno aggressive. Ovviamente quando si ricorre a questa pratica è normale chiedersi i risultati, gli effetti e quali sono poi i metodi che si usano. Però oggi esiste anche la chirurgia estetica senza il bisturi.

Facciamo degli esempi altrimenti c’è il rischio di confondersi. I trattamenti estetici temporanei sono tutti quelli che si trovano nei centri specializzati e che oggi adottano il famoso filler. Tramite delle iniezioni di acido ialuronico si riesce a bloccare il tempo e a farlo regredire. Si eliminano rughe, si ridisegna il naso o i contorni del volto e perfino le labbra. Solo che queste sono delle pratiche con effetti “temporanei” che durano al massimo fino a 15 mesi. Perfetti per coloro che hanno piccoli inestetismi o per i giovanissimi.

C’è poi la chirurgia non invasiva dove si possono utilizzare il laser e gli ultrasuoni che consento di avere degli effetti che sono semipermanenti. Per esempio la rimodellazione dei cuscinetti d’adipe che elimina quindi la cellulite. Essi possono arrivare a durare fino a 7 anni e con un pochino di attenzione è un effetto permanente.

La chirurgia estetica classica indica che è necessario intervenire con il bisturi. Gli effetti sono permanenti e duraturi, oltre ad essere sicuri.

La medicina estetica è sicura?

Oggi l’uso di un Chirurgo estetico è sicuro al 100% perché le nove tecniche studiano sia dei nuovi metodi di terapia e dei risultati in modo che ci siano delle riduzioni di qualsiasi effetto collaterale. Addirittura la rinoplastica o la mastoplastica additiva, cioè la ricostruzione del naso e la modellazione del seno, sono diventati interventi di routine che si effettuano in un paio di giorni.

Ovviamente però ci si deve rivolgere a dei professionisti e centri che sono specializzati. Infatti è necessario rispettare sempre le richieste di visita, studio dei problemi degli inestetismi del soggetto e sale operatorie che siano valide. Nonostante oggi siano cambiate le tecniche, rimane indispensabile il sostegno da parte di una buona qualità di pulizia ed esperienza del settore.