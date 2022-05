L’uso della macchinetta per il caffè, quella con cui siamo cresciuti, che utilizza la classica polvere di caffè, oggi è stata sostituita direttamente dalle macchinette per caffè espresso, che utilizzano le cialde.

Il sapore e l’aroma è intenso, si ha a che fare poi con un gusto deciso che ci ricorda quello che troviamo nei bar. In molti la preferiscono perché è meno impegnativa nella pulizia, nel senso che si pulisce molto facilmente. Inoltre possiamo avere delle cialde che impediscono di sporcare, cosa che capita invece con la polvere del caffè.

Tuttavia le cialde hanno dei costi e quelle originali, cioè quelle che appartengono al marchio della nostra macchina per espresso, possono essere tanto costose. In questo caso il caffè non diventa più un piacere, ma piuttosto una spesa fissa.

Mai pensato alle Cialde caffè Compatibili? Non parliamo di sottomarche, ma molto più semplicemente di un metodo studiato da diversi fabbricanti di cialde che hanno le caratteristiche di adattarsi, per forma e spessore, a qualsiasi macchinetta per espresso. Attualmente perfino le torrefazioni le producono in modo indipendente.

Varietà di sapori

Cos’è che preoccupa un bevitore di caffè? La diversità di aroma oltre che la diversità di intensità di sapore. Coloro che bevono spesso caffè e che hanno una miscela preferita, sono in grado di capire le diversità e spesso, proprio quando si cambia marchio di cialde, si avverte un sapore diverso.

In realtà dovete solo decidere e provare quali sono quelle che si avvicinano al sapore a cui siete abituati. Per esempio se siete amanti dei sapori intensi, molto forti, allora dovete optare per la scelta di cialde che sono molto tostate. La polvere interna sarà quindi con doppia tostatura e questo aiuta ad avere un sapore intenso.

Mentre quando si parla di un aroma delicato, allora ci sono delle miscele che subiscono una sola tostatura o che sono mischiate in diverse polveri di caffè. Dunque non è detto che non possiate trovare soddisfazione perfino in queste cialde compatibili. Ovviamente si consiglia di provarne diverse per capire quale sia quella che più vi piace.

Conviene la cialda compatibile per caffè

Le cialde “originali” sono molto costose perché esse vengono studiate da un determinato marchio per le macchinette espresse di loro produzione. Tuttavia quello che non sempre è noto e che questi marchi, per ridurre i costi, spesso ordinano le cialde interne a delle torrefazioni oppure a dei produttori di caffè che poi producono delle cialde compatibili. Alla fine il marchio andrà ad investire solo nella confezione e ad apporre il proprio marchio.

Si tratta di una procedura normale, ma che tanti consumatori non sanno. Questo comprova che le cialde compatibili, per il caffè, sono di ottima qualità e che hanno sapori che sono molto piacevoli.

Solo che si trovano dei costi inferiori ed è qui che troviamo la convenienza perché si vendono delle cialde private di qualsiasi tipologia di marchio. Dunque è per questo che le consigliamo. Infatti dovreste optare per questo prodotto se volete avere un buon caffè, ma senza spendere una fortuna in cialde.