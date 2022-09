Cibo e longevità, tutti i segreti sull’alimentazione dei cani

Cibo e longevità del cane, un argomento che ancora oggi rappresenta un sentiero tutto da esplorare per i padroni degli amici a quattro zampe, soprattutto per chi vi è diventato da poco. Come comportarsi con l’alimentazione del proprio fido, cosa e come sceglierla? Innanzitutto la scelta va fatta in base all’età del cucciolo, alla taglia ma anche in base allo stile di vita dell’animale, tenendo sempre presente che si deve scegliere non solo un cibo di qualità ma che sia anche idoneo nutrizionalmente.

Poi c’è un altro grande dilemma, cibo secco o casalingo? Il secondo non è bocciato ma è certamente molto più impegnativo del primo. Perché? Cibo casalingo non significa dare al cane gli avanzi dei propri pasti, è tabù per una sana alimentazione. Significa seguire scrupolosamente le indicazioni del veterinario per salvaguardare il benessere del proprio amico peloso.

Di tutt’altra portata, invece, è il cibo secco per cani. Si tratta non solo di una scelta comoda e pratica ma anche sicurache garantisce all’animale un’alimentazione bilanciata e studiata ad hoc per garantire a fido tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Dalle proteine ai grassi, dai carboidrati alle vitamine, i croccantini contengono le giuste dosi per garantire al cane il fabbisogno giornaliero di energia. Ed, infine, sono anche comodi, da acquistare e da conservare. Basta solo scegliere quelli più adatti al proprio cane.

È vero che le proposte che si trovano oggi sul mercato sono tantissime ma non tutte sono uguali. Per capire quali siano le migliori è sempre necessario leggere l’etichetta. È qui che si “scopre” il contenuto del pasto ed è facile capire se fanno o meno al caso del caro animale. È importante, infatti, non solo che le crocchette contengano tutti i nutrienti necessari per la crescita del cane ma anche che gli ingredienti siano di buona qualità.

