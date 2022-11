Cioccolatiera professionale: come si usa e quale scegliere?

Per la stagione invernale hai scelto di dotare la tua attività di una cioccolatiera professionale e vuoi dei consigli per la scelta?

Se la risposta è si, in questo articolo troverai delle utili informazioni per scegliere la migliore cioccolatiera professionale. Inoltre, troverai delle informazioni dettagliate su come si usa la cioccolatiera e quali accortezze sono necessarie per mantenerla in buono stato nel corso degli anni.

Iniziamo subito!

Cioccolatiera professionale: guida alla scelta

Ti sei mai chiesto come sia possibile distinguere le cioccolatiere professionali presenti sul mercato tra di loro?

Quali sono gli elementi distintivi di questi macchinari, capaci di fare la differenza?

Cambia solo il prezzo? La risposta è ovviamente no. Ogni cioccolatiera si differenzia dalle altre sia per le sue caratteristiche costitutive (i materiali di realizzazione) sia per la performance (in tempi di velocità di produzione). Inoltre, le migliori cioccolatiere professionali sono dotate di funzionalità aggiuntive che consentono di ottimizzare il lavoro dell’operatore, favorire una pulizia più veloce dello strumento e offrire maggiore sicurezza.

Nella scelta della propria cioccolatiera è importante tenere in considerazione i seguenti elementi:

Capienza della vasca, da scegliere in relazione alle proprie esigenze produttive e di produzione oraria. Esistono modelli capaci di contenere 3-6-8 litri.

Sistema di riscaldamento, considerando che normalmente il sistema di riscaldamento a bagnomaria è il più diffuso ed apprezzato (poiché consente di cuocere il cioccolato senza alterarne il sapore o bruciarlo).

Materiali di produzione del macchinario, considerando che l’acciaio inox ha un’ottima conducibilità del calore e una buonissima resa nel tempo ed è dunque l’elemento costitutivo da prediligere quando si acquista una macchina per il cioccolato.

Ecco ad esempio un ottimo modello di cioccolatiera professionale presente sul sito TopRistorazione.com: la Macchina per cioccolata calda Vema. Questo distributore di cioccolata calda è caratterizzato dalla presenza di un contenitore in acciaio inox (un materiale molto apprezzato nei macchinari da cucina, sia per la sua resa nel tempo, sia per la sua ottima capacità di mantenere costante la temperatura durante l’accensione dello strumento). La cioccolatiera Vema è studiata per cuocere e mantenere a temperatura una ricca sinergia di bevande calde e non soltanto la cioccolata. Può essere infatti usata anche per vin brulé, caffè e molti altri tipi di bevande invernali.

La capacità della vasca di questa cioccolatiera è di 8 litri, ma sul sito TopRistorazione.com sono presenti davvero numerosi modelli di macchine per il cioccolato (con capienze anche inferiori, in base alle esigenze di produzione).

Distributore di cioccolata calda: come si usa e come si pulisce?

La cioccolata calda è una bevanda molto antica, consumata sin dalla popolazione dei Maya, come afferma Gambero Rosso in un articolo di approfondimento sul suo sito web.

Ad oggi esistono macchinari professionali per produrre questa bevanda tipicamente invernale: le cioccolatiere (dette anche distributori di cioccolata calda o macchine per la cioccolata calda).

La cioccolatiera è un macchinario molto semplice da utilizzare, che funziona in base a due meccanismi differenti (in base al modello scelto).

E’ possibile trovare distributori di cioccolata calda che scaldano in base ad un meccanismo a bagnomaria, particolarmente efficace per mantenere intatto il sapore del cioccolato anche durante la fase di mantenimento della temperatura (dopo la preparazione).

Altre cioccolatiere elettriche funzionano invece tramite un sistema di resistenze, che scaldano il liquido contenuto nella vasca del macchinario e lo mantengono a temperatura costante.

Per usare il distributore di cioccolata calda è necessario inserire tutti gli ingredienti nella vasca della cioccolatiera e poi azionarla, regolando la temperatura in base alle proprie esigenze. Molti modelli di cioccolatiera necessitano di miscele già pronte, per ottenere composti omogenei e lisci (e non ingredienti freschi, come latte e tavolette di cioccolato).

Quando la cioccolata sarà pronta, sarà possibile usare il rubinetto sottostante alla vasca per versare la cioccolata calda nei bicchieri. Per una corretta pulizia della cioccolatiera è necessario staccare il macchinario dalla presa elettrica ed attendere fino a raffreddamento completo della vasca, prima di iniziare le operazioni di pulizia.

Attraverso questi semplici accorgimenti, tutti potranno servire ottime cioccolate calde ai propri ospiti e clienti.