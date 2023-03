Climatizzatori Daikin: i servizi di assistenza di Domus Daikin

I prodotti del marchio Daikin sono tra i più venduti e apprezzati sul mercato, in particolare per quanto riguarda i condizionatori. L’azienda giapponese fondata negli anni 20 del secolo scorso è divenuta nel corso della sua storia un vero proprio sinonimo di qualità e innovazione tecnologica, tanto che ad oggi è uno dei marchi più importanti del settore a livello mondiale.

Con migliaia di prodotti venduti ogni anno, anche in Italia Daikin si è imposto come brand di riferimento. Di conseguenza, risulta essere al tempo stesso uno dei marchi per cui più spesso vengono richiesti interventi di assistenza sul territorio nazionale.

A questo proposito, per usufruire di un servizio altamente professionale a Roma è possibile rivolgersi Domus Daikin, azienda specializzata e autorizzata dalla Camera del Commercio che mette a disposizione il proprio team tanto in caso di riparazioni che per la manutenzione periodica e regolare dei climatizzatori.

Naturalmente, Domus Daikin è anche abilitata alla vendita e all’installazione di dispositivi realizzati dal marchio giapponese, così da offrire un supporto completo a chi possiede un modello Daikin nella propria casa o sul luogo di lavoro.

Inoltre, è bene ricordare che l’azienda si contraddistingue per un servizio continuativo, in quanto i tecnici sonoattivi tutti i giorni della settimana – festivi compresi – per risolvere ogni problematica riscontrata dall’utente.

Assistenza climatizzatori: i vantaggi di affidarsi a Domus Daikin

Come ogni apparecchio elettronico, anche i climatizzatori hanno la necessità di essere sottoposti a una regolare manutenzione nel corso del tempo. A questo proposito, richiedendo i servizi di Domus Daikin è possibile approfittare anche di promozioni dedicate. Nel dettaglio, attualmente con l’offerta messa a punto dall’azienda si può beneficiare di un pacchetto assistenza completa, che comprende il controllo della ricarica rigenerante (essenziale affinché il condizionatore emetta aria fredda), la verifica dell’assorbimento elettrico e un procedimento di sanificazione interna.

Quest’ultima è particolarmente importante, in quanto serve per pulire in profondità l’apparecchio e per eliminare batteri e polvere accumulatisi nel tempo, con una significativa riduzione di problemi respiratori e di allergie fra gli abitanti della casa.

Se in tutti gli apparecchi a gas è obbligatoria la manutenzione annuale (DL 192/2005 – DPR 74/2013 -UE 2016/426), verificabile attraverso l’emissione, da parte della ditta incaricata, di uno specifico bollino, anche per i climatizzatori con una potenza superiore ai 12 Kw è obbligatorio effettuare regolari operazioni di controllo.

L’importanza di avere un condizionatore efficiente

Daikin è un marchio riconosciuto a livello mondiale per l’alta qualità dei suoi prodotti. Per quanto riguarda nel dettaglio i climatizzatori, negli anni sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno reso i dispositivi sempre più moderni ed efficienti dal punto di vista energetico, offrendo la possibilità di tagliare i costi dell’energia in bolletta.

Tuttavia, anche nel caso delle tecnologie più all’avanguardia, per mantenere il proprio apparecchio al massimo della sue prestazioni è fondamentale che esso sia sottoposto regolarmente a dei controlli tecnici, che Domus Daikin effettua dando l’opportunità di richiedere, laddove necessario, ricambi adatti, di alta qualità.

Qualora nel corso di queste verifiche il tecnico dovesse notare qualche anomalia, inoltre, è possibile usufruire delle interessanti offerte proposte da Domus Daikin e dedicate alla sostituzione del vecchio apparecchio con uno di ultima generazione. Il tutto con la possibilità di avvalersi di personale qualificato e competente, che vanta un’approfondita conoscenza dei prodotti grazie a una solida e lunga esperienza nel settore.