CMMS: il software per un’efficace manutenzione degli asset

Utilizzare uno strumento gestionale efficace ed efficiente, che in maniera smart permetta di ridurre tempi e costi dovuti a una cattiva gestione degli asset, è il segreto di qualsiasi azienda che vuole incrementare il proprio rendimento operativo. Tra i sistemi utili per la manutenzione delle macchine (e non solo) troviamo lui: il CMMS Software.

A quali aziende è rivolto il sistema CMMS?

Ogni azienda, piccola o grande che sia, deve in fase di bilancio prestare la massima attenzione ai costi, compresi quelli per le spese di manutenzione. I costi di manutenzione sono oneri sostenuti per far in modo che le immobilizzazioni materiali garantiscano la massima capacità produttiva durante la vita del macchinario. Data questa premessa, è bene evidenziare quanto sia importante in azienda avere un sistema che in maniera automatizzata permetta di gestire la manutenzione, non solo di impianti, ma di tutti gli asset presenti in azienda.

Cos’è il CMMS Software

Il sistema CMMS è ormai conosciuto e apprezzato da tantissime aziende, la ragione? Il suo utilizzo permette di ottenere un incremento della produttività, e non solo. A seguire analizzeremo i più importanti vantaggi di questo software, ma andiamo per gradi: cos’è esattamente il sistema CMMS? CMMS è l’acronimo di Computerized Maintenance Management System, e non è altro che un programma computerizzato di gestione della manutenzione. La gestione della manutenzione può essere considerata efficiente se alla base vi è un progetto basato su un software dedicato, veloce, intuitivo e che sia fruibile attraverso dispositivi mobili.

CMMS e SIM, sono la stessa cosa?

Nonostante il CMMS e il Sistema Informatico di Manutenzione (SIM) vengano utilizzati come sinonimi è bene dire che non sono la stessa cosa.

Per la norma UNI 10584, il SIM è un complesso di norme e procedure che possono essere sostenute in vari modi. Il CMMS infatti non è altro che il software utile a supportare tale sistema informativo.

I 10 vantaggi per chi sceglie il software CMMS

Il CMMS è quindi un supporto fondamentale, proprio per la sua automatizzazione e la sua estrema precisione nel gestire la manutenzione di tutti gli asset aziendali. Quanto appena sostenuto non è però l’unico vantaggio. Ecco tutti i benefici nell’utilizzo del CMMS Software.

1. Gestisce in maniera del tutto automatizzata gli interventi necessari

Una programmazione puntuale e autonoma è utile a ridurre errori di mal gestione.

2. Programma gli interventi più urgenti

Utilizzare un software come CMMS permette di avere sempre il controllo dei vari interventi da fare, compiendo la manutenzione in funzione della loro priorità.

3. Favorisce la comunicazione tra tutte le figure coinvolte

Utilizzando il CMMS tutti possono collaborare in maniera sinergica all’interno della piattaforma, senza quindi il rischio che qualcuno possa perdere importanti comunicazioni.

4. Limita i tempi tecnici dovuti ai fermi dei vari macchinari

Grazie a una attenta pianificazione degli asset da controllare, il tempo dei fermi è ridotto.

5. Offre una maggiore sinergia a livello di comunicazione

L’utilizzo di un’unica piattaforma permette di cancellare chiamate e email tra i vari tecnici, con la possibilità di avere accesso ai dati in maniera autonoma e veloce.

6. Migliora la gestione del magazzino

Il programma CMMS permette di avere accesso anche a tutti i dati inerenti al magazzino (pezzi di ricambio, scorte, ecc ecc).

7. Garantisce un database sempre aggiornato

Il software CMMS permette inoltre di registrare dati molto importanti per la vita dei macchinari presenti in azienda: data di acquisto di un macchinario, data di manutenzione, data di eventuali guasti.

8. Migliora l’asset management

La mappatura dei vari interventi di manutenzione fatta, o ancora da compiere, viene gestita in totale autonomia a tutti i livelli manageriali coinvolti.

9. Contrasta gli alti consumi energetici dei macchinari non efficienti

La conservazione ottimale dovuta a una manutenzione regolare permette al macchinario, non solo di essere utilizzato al massimo delle sue capacità, ma anche di consumare meno energia.

10. Riduce i costi di manutenzione

Il software garantisce di avere il massimo controllo su tutti i macchinari, ciò permette di ridurre quei costi imputabili a una cattiva gestione delle stesse attrezzature.