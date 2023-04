Coachella 2023, ecco quando finisce il festival della musica: data

Il Coachella Music Festival è un appuntamento musicale che catalizza l’attenzione di appassionati di musica e moda. Non solo musica, infatti alla kermesse durante la quale viene reso noto anche il trend della moda estiva e al quale partecipano le influencer per arrivare pronte alla stagione più calda.

Come, quando e perché nasce il Festival Coachella

Nato per far conoscere musica alternativa, ormai sembra aver preso piede l’interesse, anche eccessiva, per la moda, facendo passare in secondo piano la musica. Il festival musicale si svolge annualmente nell’arco di due o tre giorni intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti d’America, sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. Viene svolto solitamente nel mese di aprile e si caratterizza per colori sgargianti e glitter nel quale si avvicendano numerosi artisti e cantanti famosi.

Da manifestazione musicale a fashion week della moda

Fondato nel 1999 da Paul Tollett per fare da vetrina agli artisti emergenti e cadeva nel trentennale del concerto di Woodstock. Nasce con uno stile anni ’60 , per diventare una fashion week della moda. Tornato nel 2022 dopo due anni di stop, sono stati aumentati i giorni del festival e in questo 2023 si terrà in due weekend. Anche gli stand e i comfort che vengono allestiti nel corso della kermesse sono aumentati nel corso degli anni per offrire ai vip partecipanti ogni genere di comodità.

Quanto costa un biglietto per prendere parte al Festival musicale di Coachella

Ottima musica viene offerta a chi prende parte all’evento, ma anche alcuni disagi tra i quali: il caldo intenso e il costo del biglietto che varia tra i 500 e i 1.500 euro. Un prezzo evidentemente esorbitante per la gente comune, ma sono circa 200 i ticket in vendita per la manifestazione musicale. I due fine settimana, nei quali si concentrerà l’evento, sono quelli dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile.