Coez e la polemica contro la musica del momento: ‘Non ci state capendo più niente?’. Il post su Instagram

“Stiamo sbagliando noi o non state capendo più niente voi?”. Inizia così il post, dal chiaro tono polemico, di Coez, il noto cantautore romano che anno dopo anno colleziona successi. E che ieri sera, dopo aver preso parte al Power Hits Estate in diretta dall’Arena di Verona, ha pensato bene di pubblicare un post su Twitter, poi condiviso su Instagram, dove punta il dito contro la musica, quella attuale. Che sembra essere ben lontana dalla sua e dai suoi ideali.

Il post polemico di Coez

“Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino. C’è stato un gran momento per la musica italiana, guardando la classifica mi chiedo se stiamo sbagliando noi qualcosa o non state capendo più un ca**o voi” – scrive Coez, che punta il dito contro l’attuale musica. E contro quei brani che sono in cima e che non rispecchiano certo il suo modo di scrivere.

Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino, c’è stato un gran momento per la musica italiana, guardando la classifica mi chiedo se stiamo sbagliando noi qualcosa o non state capendo più un cazzo voi. 🤷🏻‍♂️ — Coez (@COEZMUSIC) September 1, 2022

Poi a questo, commentato da migliaia di fan, ne è seguito un altro, di tweet. “Pure sta roba che le canzoni d’amore sono per le “fig**** non la capirò mai vi sentite dischi pieni di min****** che nel 90% dei casi non sono vere, almeno nelle canzoni d’amore qualcosa di vero c’è“. Insomma, non le ha mandate certo a dire. E ora i fan non vedono l’ora che esca una sua canzone perché è ‘sempre bello averlo attorno’.